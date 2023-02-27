八仙塵爆案新進展，樂園與負責人二審判賠3傷者2395萬。(中時資料庫)

八年前，新北市八里八仙樂園舉辦的彩色派對發生粉塵燃燒事件，造成了十五個人死亡、四百多人受傷的超大人間慘劇，要不是日前媒體報導此一事件法院二審判決結果，提起人們回憶，可能早被人遺忘。

打官司也打了八年，日昨二審高院釐清八仙公司有過失責任，必須與主辦派對的公司一起負責，兩方共賠償新臺幣2395萬元，這個案子可上訴，還沒底定，但也八年了，對傷者、死者家屬而言，等於是再一次的傷害與折磨，等定案不知多少年多少年後，過程中家屬真不知要受折磨伊於胡底？

參加這個派對的人，可說都是年輕的族群，一般而言，年輕人只曉得群聚瘋狂，往往對於安全疏忽，造成悲劇，後悔莫遲，因此，許多的大型活動，交給以盈利為主的私人經營的公司承包，往往為了賺錢，疏忽了場地的安全管理，「大型悲劇藏在大型活動」中，出了事拍拍屁股走人，要錢沒錢，要命一條，大不了坐牢，即使官司打贏了，苦主不一定拿到賠償。

例如這一次判決2395萬，死亡者15人，傷者400餘人，平均分分，能分到幾分？受害的家屬恐怕只能在暗夜裡獨自哭泣，所以事前的安全太重要，現在有許多的冬令或夏令營，因背後經營者既缺資金，團隊七湊八湊臨時組成，也缺經驗，只想撈一票就走。

更令人擔心，有許多民營公司，因政治正確，平時是政黨側翼組織，選後政府許多活動交給這些單位，名為開放私人企業承辦，實則肥水不留外人田，給自己樁腳變相承包，而節目低俗，舞台動作猥褻，主持人髒話貫穿全場，如此，不出事者鮮少！

筆者成長於五、六十年代，那時青年人都是参加行政院委託救國團與軍方合辦的夏令營，從未聽過重大事故，家長放心，收費便宜，同學喜歡，畢竟是正規單位，經驗豐富，注重安全，現在講民主，但也不能在民間壓力下，透過政黨分贓。

國家鼓勵「青年創造時代」，但是，也不能放任主辦青年活動如此「考驗青年」，八仙樂園悲劇，政府負有「我不殺伯仁，伯仁因我而死」的責任。其實，再多的賠償也挽不回一個個年輕人受此傷害的身體與心理，我們希望政府主管單位，對這種大型活動，一定要嚴加把關，不可在「青年還沒創造時代，時代先創造了青年悲劇」，八仙事件往者已矣！但來者可追。

(作者為自由作家)

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