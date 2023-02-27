國防部預告將提出《全民防衛動員法》修正草案，其中有針對媒體與新聞從業人員的管制規定，被認為是箝制新聞自由的做法。這次修法就是過去NCC所提的《數位中介法》再現；「準備期」一旦通過，等於平時就能控制媒體，就像回到「動員戡亂時期的準備階段」，可能成為民進黨打擊異己的做法，不禁懷疑是否是動員戡亂復辟？

國防部要修改《全民防衛動員法》，等於《數位中介法》的另一種形式的呈現，是絕對的惡法，有非常大的漏洞。國防部會修法的原因，在於美國認為兩岸關係間的訊息太過紛雜，民進黨政府自己在面對真相的揭露與攻擊已招架不住，所以過去由NCC提出《數位中介法》，結果被強大民意反彈而停止，現在則由國防部利用巧門再提出。

我過去曾擔任行政院新聞局長、國安會副祕書長，那時只有拜託電視台增加國際新聞的報導時間，內容完全不干涉，因為那是新聞自由，而後續在收視率考量下改變不多。中華民國做為民主法治國家，只有在國家戰時，可由總統依憲法頒布緊急命令，但是現在草案中訂出「動員準備」階段，等於到打仗前的平時都可以叫「準備期」，也就是平日隨時可以依法管制媒體。

修法草案中規定，在平時的動員準備期，政府可針對出版、廣播、電視、網路等相關服務業進行「調查、統計、編組與規畫」，等於是「數位中介法的借屍還魂」。草案中還規定媒體應配合辦理並提供相關動員能量資料，定義不清不楚，就像回到「動員戡亂時期的準備階段」。

新聞自由是民主政治的關鍵環節，就算在戰時，民主也沒有關門，政黨和媒體也都還要扮演監督角色，人民也有知的權利。這個草案可被用來打擊異己，限制新聞內容與消息來源，指導媒體新聞報導方向，要求自我克制與審查，否則可能會被約談要求提供相關資料，大家一定要看清楚。

另外，草案中也列出「金融外匯動員準備方案」、「資通訊動員安全方案」，代表蔡政府有意針對台灣人民的資金財產，而且如果法律修過，恐怕會使許多外資和台灣資金因考量安全性而選擇離開，會把投資逼走，讓留在台灣投資的FDI更減少；還有「資通訊安全方案」也可能授權政府介入資安相關設備零件生產，這個法案不只影響新聞自由，蔡政府沒有考量到相關的實際衝擊與影響。（作者為前國安會副祕書長）

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