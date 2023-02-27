俄烏戰爭爆發周年，台灣再度成為全球焦點，美國國務卿布林肯指「台海議題並非中國內政」，大陸外長秦剛不指名批評美國鼓噪「今日烏克蘭，明日台灣」，台灣儼然成為俄烏戰爭與美中強權政治的棋子。民進黨政府只告訴人民「台灣被全世界看見」，卻不敢警示戰爭的風險。美中對抗格局下，台海和平的機遇正在流失，兩岸能否抓住最後希望，或許只剩這一年的時間。

台灣成為全球焦點

過去半個月內，美國國防部副助理部長蔡斯、眾議院「中國特別事務委員會」主席蓋拉格先後密訪台灣，國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮赴美與美國白宮、國務院與國防部官員進行「特殊管道對話」。美台頻繁的政治互動，不過顯露雙方對台海情勢與台灣內部政治的焦慮感，民進黨趁機大內宣，誇口美台關係「升級」、「突破」，究其實，不過是在美國一中政策架構內打擦邊球。

蔡斯來台祕而不宣，美台官方口徑一致不對外證實，蓋拉格也等到返美後才投書透露台灣之行，顯然有意不刺激大陸，避免給北京升高對台軍事壓力的藉口。美國與吳釗燮、顧立雄會談的場所，選在與華府一河之隔的AIT總部，小心翼翼在美台非官方關係邊界遊走，這也說明拜登政府不願明目張膽違背對北京的承諾，因而大陸並未發動大規模機艦繞台演訓，台海暫維持平穩。

去年裴洛西來台後陸方的軍事動作，的確改變了台海戰略力量的對比格局，也在國際社會產生牽一髮而動全身的合縱連橫，但大陸對和統的終極目標仍有自信，堅持「和平統一」方針不變，疫情解封後不斷對台釋出善意，兩岸關係暫時可望舒緩，但中美對抗日益激化，台海軍事衝突風險隨時可能升高。

最好的解決辦法是俄烏止戰，歐亞大陸戰略緩衝區重現，美中在對抗與合作之間，能找到和平競爭的共同交集，台海就可以安定，這是北京在俄烏戰爭一周年之際，向國際社會提出「中國立場」與「和平方案」的重要原因。北京的「和平方案」在國際社會獲得正面反應，只有美國提出質疑，歐洲、俄羅斯、烏克蘭都表示歡迎，希望中方能發揮更直接的作用。外媒預期習近平半年內訪問俄羅斯，相信此行的前提應是俄方接受停火建議，北京未來將頻繁在俄烏之間穿梭。

避免重蹈俄烏覆轍

如果觀察北京對俄烏「和平方案」的主動出擊，就不難理解新年以來對台灣的「和平交流攻勢」了。簡言之，中共二十大後，北京希望分別在俄烏、台海兩條戰線減輕風險，有助於其自身盡快實現疫後經濟復甦，達成既定「中國式現代化」建設目標。因此，大陸順勢調整對台政策，增加許多務實和彈性的元素，包括循兩岸協議管道致函我民航局、遵守兩岸共打機制遣返88槍凶嫌等。

大陸願意恢復兩岸民間交流、重啟尊重兩岸既有合作機制，希望兩岸能夠加強經貿、社會聯結，延續和平發展的格局，避免重蹈俄烏開戰的覆轍，不恰好說明反而是北京在實踐「和平保台」嗎？北京為了避免兩岸兵戎相見、防止國際因素破壞兩岸和平的種種行為，民進黨政府和綠營名嘴、網紅無感嗎？

當然，大陸不可能改變一中原則、九二共識的前提，也不可能與主張台獨的民進黨對話，但假如兩岸可以在非政治性的交流、經貿、治安事務上擱置爭議、務實溝通，甚至展開合作，蔡政府與北京有可能形成「動態的善意共識」，這至少有助於度過最近這一年的高危險期。至於紅綠之間能否超越統獨分歧，形成新的政治交集，還需要雙方在互動中累積更多互信。

蓋拉格透露麥卡錫可能在2024選後才會來台訪問，相信這是在回應蔡政府高層對「麥卡錫今年來台時機不宜」研判。如果兩岸都不想讓台灣變成烏克蘭，大陸要大力開放兩岸交流、恢復事務性溝通，蔡政府應落實「依據《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務」的承諾。若逆向繼續「抗中」，珍惜和平的人民必起而反對。