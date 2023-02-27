認為中共「打台灣不如騙台灣」的輿論聲中，台灣民眾對美國的批評被當成附和大陸的認知戰，「台海有事美國未必出兵」的看法被貼上「疑美論」標籤，有媒體指控疑美就是「投降論」、「催眠台灣，不相信民主自由的價值」。美國會不會出兵台灣，連美國政府都講不準，如果認為美國不會出兵就是中共的附隨，那美國國務院、白宮也是中國大陸認知戰的一環，因為美國總統拜登4次發言作勢會出兵協防台灣，次次都被美國官員澄清。

2021年8月美國總統拜登回應記者提問，提到是否防衛台灣時，他說美國依「北約第5條」有防衛北約諸國的義務，也將適用於韓國、日本與台灣。拜登的發言把美台關係的法律定位和日、韓搞混了，之後美方資深官員聲明澄清：美國對台灣的立場沒有改變。

2021年10月在媒體轉播的群眾集會場合，被問到是否協防台灣，拜登又說美國對此有承諾。之後美國國防部長與國務院發言人都重申美國立場，以詳盡文字說明拜登說法不代表改變台海現狀，美國政策不變。

2022年5月拜登在日本東京面對數百位記者，回應提問時他重提了承諾等字眼。白宮官員隨後申明：拜登的說法只是重申1979年美國的立法，美國會提供台灣自我防衛的需要。

2022年9月接受CBS節目訪問時，被問到美軍是否將援助台灣，拜登說「是，如果台灣遭受史無前例的攻擊。」之後白宮發言人解釋說美國對台政策並無改變：「總統之前已經說過，如同之前在東京時的說法一樣，他曾明確表示我們的台灣政策沒有改變。」針對此風波，國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）聲明：「政策一貫，沒有改變，而且會延續。」國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「台灣是中國一部分…尊重中國領土完整以及主權及於台灣…40多年來的一中政策沒有改變。」

拜登4次發言皆是被動回應，不是在政策場合嚴正宣示。拜登是人來瘋在鎂光燈前講話特別昂聲、取悅群眾？或者他的政治語言與官員的政策語言相互搭配唱黑白臉？拜登的講話的確把美國對台的戰略模糊發揚得淋漓盡致，會不會出兵踏上台灣的土地，美國仍不講清楚，態度模糊的同時又有會出兵的表示，拜登這些讓中共極不舒服的語言，兩國交鋒時可做籌碼，美國戲弄對手很高明。

美國的戰略模糊迄今沒變，也不改其一中政策。去年8月時任美國眾議院議長裴洛西來台、中共軍演，美國大小官員數次重申一中、反台獨。之前美國國會議員訪台，美方強調運載的軍機是行政專機、非軍事行為。更早美軍直升機協助台灣救災吊運機具，機身塗掩軍方標誌。在一中政策的實質內涵下，駐日的美陸戰隊不踏上台灣，軍艦不靠港台灣，否則就是對台海現狀的挑釁。

若台海有事，美國敢不敢派兵，可從日本的可能舉動瞥見其可能性，安倍高喊「台灣有事就是日本有事」，此話在日本政壇流行，但現實上這是安倍不在其位時才敢喊，他當首相時不敢講。若台海真有事，日本會如何做，台灣官員問日本，日本無言，只能肯定，台灣有事日本會撤僑，除此以外不敢講。這種「台灣有事日本有事」，美國不動日本不敢動，只是無用的幫腔。

疑美有何錯？美國是否棄台，答案很模糊，但台灣輿論把疑美當成中共同路人。某些台灣學者把美台關係神聖化當成不能質疑的婚姻忠貞，美國會不會出兵衛台，美國自己也不清楚，學者們就信誓旦旦認為美國是不會背叛的愛人。疑美與否可以討論，但不該當作分辨忠奸的標準，把政策主張道德化是拿著血滴子對異議喊殺喊打。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）