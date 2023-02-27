民進黨施政不力，缺蛋、缺水，又缺藥，民怨沸騰，被監督的媒體及不滿的民眾罵翻了，228事件紀念日前夕，決定送人民一個大禮──《全民防衛動員法》。只要民進黨護航通過立法後，未來總統一聲令下，所有媒體包括網路平台都須納管，不容人民及媒體異議，儼然警總復辟。

按國防部預告的《全動法》草案，將授權NCC會同文化部，訂定《動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法》，也就是扮演民進黨鷹犬的NCC，在關掉中天新聞台之後，未來也可以再封掉每天監督政府的中天新聞YouTube頻道，因何時啟動動員階段是執政黨說了算。

NCC去年力推「數位中介服務法」草案，想方設法要管控媒體網路言論，由於嚴重侵犯人民言論自由，在舉辦三場公聽會後無疾而終。當時各界就預判民進黨不會就此罷手，隨著九合一選舉大敗，綠營認為中間及青年選票流失是關鍵，於是借屍還魂修《全動法》，再次把手伸進媒體。

2024總統大選在即，民進黨急欲推動《全動法》，擺明又要炒作「芒果乾」，刻意放大兩岸緊張關係成「準戰爭」狀態，合理化《全動法》為保家衛國法令，同時授權動員青年學生參戰。綠委已開始帶風向，指此法是為了抗中，實則是要藉由空白授權恣意扮演「老大哥」，以隨時隨地監控全民思想與新聞自由。

行政院預定4月把《全動法》修正案送立法院審議，蔡總統為維繫政權必號令全黨支持。行政院長陳建仁上任迄今，除了奉行小英意志外毫無建樹，未來若配合黨意推動惡法，歷史必記載號稱「溫暖內閣」的陳建仁，其實是箝制言論自由的冷血閣揆！