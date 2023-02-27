2024年總統大選，民進黨已然定於賴清德一尊、幾無懸念；反觀在野的國民黨因為「人才濟濟」，到現在都還喬不定，連何時，如何初選、出線，都還沒個準，於是又被綠營、綠媒、1450，套上內鬥、權謀、算計的負面印象。

而關鍵少數的白色力量，民眾黨主席柯文哲，2024究竟會不會缺席？他的夫人 陳佩琪給出肯定句，篤定說柯文哲100%會參選，而且從沒考慮過當副手；前民眾黨立委蔡壁如卻表示，如果郭台銘想與民眾黨合作，民眾黨持歡迎態度，也會禮遇。

柯P身邊的兩個女人，所說的話，放在一起聽，根本互相矛盾，到底誰代表柯文哲？誰代表民眾黨？又要自己選總統，又可以禮遇郭台銘！聽得台灣人民「霧煞煞」。

坊間各項民調顯示，眾所皆知，2024年大選淪為「三腳督」，絕對是民進黨漁翁得利，但藍白合更是問題一堆，柯文哲自以都說DNA不同，勉強湊合絕對沒有幸福。郭台銘也不是香餑餑，從政和經商不同，商人將本求利、重利輕義；政治人物可以有很強的目的性，但理念和節操也很重要，郭台銘總是一時興起，操之過及，自己為是，要別人給他辦法，身旁還有隻扛著藍旗反藍旗的「田鼠哥」，鐵桿國民黨支持者當然吞不下去。

柯文哲也好，民眾黨也罷，陳佩琪、蔡壁如等等云云，盤算的都是自己的政治勢力，為了避免泡沫化，才需要郭台銘這個金主爸爸，倘若參選到底，分的也都是藍營的票，只是成事不足，敗事有餘。

國民黨的上策當然是團結一切可團結的力量，聯手非綠陣營合作下架民進黨，中策則是堅壁清野，自己的選戰自己打，再趁勢操作棄保，下策就是非合不可，揀進籃子都是菜，最後搞到私心自用、貌合神離、陷於被動。藍白繼續屈居在野黨，郭台銘一樣當他的大老闆。

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