現在很多人催促新北市長侯友宜明確表態，到底要不要競選下屆總統。洪秀柱講得最直接，說民主時代，必須勇於承擔，不要只想黃袍加身，被動接受徵召參選總統。然而，仔細分析侯友宜的語藝策略，便會發現，其實他對要不要競選總統一事，早就表態了。

侯當然知道，他在總統大選的民意支持度上穩居前茅；他也很清楚，包括民進黨在內，很多人已認定，他是最有可能的國民黨總統候選人。然而，他畢竟才連任新北市長不久；民進黨也一直警告他在市長位子上要做好做滿，否則，必定會從新北開始，對他展開「腥風血雨」式的鬥爭。

面對這種局面，侯採用了「不明確否認」，而非明確肯定的語藝策略，表明了心跡。

每當記者追問侯要不要選總統時，我們以一般人正常的說話方式，期待侯提供明確答案，大家希望他正面回答，不要一直重複講那幾句「侯侯做事情」的「侯式萬用語」；卻忽略了，不管怎麼逼問，侯從來沒有明確承諾，他一定會把市長任期做好做滿，絕對不會在市長任期內去競選總統。

換言之，聽政治人物講話，不能只聽他說了什麼；更要注意他沒有說什麼。在只有兩種可能性的狀況下，不明確說不要，跟明確說要，其實只是一個銅板的兩面。

要避免政敵太早落實有關落跑的攻擊訴求，侯現在當然不能正面表態要競選總統，而只能不承諾絕對不會不選總統。而這種不承諾，其實也是一種表態方式，只是比較間接而已。

有了這一層體會，就會明白，侯其實是在等待國民黨以徵召方式，提名他為總統候選人。換言之，「侯友宜要選總統」的正面表述，侯要讓黨中央來講，而非他自己明說。也就是要黨中央替他承擔落跑的責任，這是侯的主要語藝策略。

再仔細觀察，侯提出「台灣共好」的訴求，其實也暗示了，他已將政治理想提高到總統職務的層次。按理說，他是現任新北市長，關注的政務應該以新北市政為主要範疇，而非以整個台灣為論述主體。所以，所謂「台灣共好」，其實已經暗示了他的總統競選主軸。這就像韓國瑜當年剛當選高雄市長而訪美時，提出「台灣安全、人民有錢」的主張，就已經暗示了他想更上層樓的心念。

所以，如果有人還在焦慮或疑惑，侯友宜為什麼還不明確表態要選總統，從語藝分析的角度來看，他其實早就表態了！面對政敵咄咄逼人的落跑警告，堅不鬆口絕不競選總統，其實跟正面表述要選總統一樣，是再明顯不過的一種表態。

（作者為中國文化大學教授）