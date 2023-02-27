國防部在《全民防衛動員準備法》修正草案增訂第15條，「為因應新聞及不實訊息處理」，主管機關在「動員準備」階段，就要「對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規畫」，引發社會關注是否有管制媒體之嫌。所謂「動員」是指將人力、物力、財力及精神力等一切力量加以整合，以因應戰爭或須緊急避難的情勢，但此與因應新聞及不實訊息的處理看不出有必然的關聯。

政府在戰爭時管制或接管所有媒體，這是正常的作為。俄烏戰爭中烏克蘭在媒體宣傳的認知作戰可謂大獲全勝，除了西方國家媒體的支持外，就應是管制與接管媒體發揮了效用。

可是，台灣目前大多數媒體早已是蔡政府的宣傳機器，一旦台海爆發戰爭，他們當能即時配合政府的宣傳，發揮認知作戰的力量，又何需增定這條規定？何況，若真的發生戰爭，總統依憲法發布緊急命令或依《戒嚴法》發布戒嚴令，都可合憲與合法地限制新聞與言論自由。

但上述草案規定在「動員準備」的「平時」，就先對媒體事業及新聞人員實施調查、統計、編組及規畫，雖目前尚不知這些工作的具體內容，但依蔡政府的行事作風，極可能會以「政治正確」作為調查的標準，區分「自己人」或「非自己人」的媒體，接著再將自己人納入動員編組，於平時就可以「獎勵」之名挹注政府資源，以充實「戰力」。相對地，未被動員準備計畫納編的媒體或新聞人員，就是草案中指的可能涉及新聞及訊息不實的製造者，很可能被政府預先做些「過濾處理」。

年紀在50歲以上的人大都還記得，早期包括民營公共汽車、運輸卡車、工程車等的車牌上，有些會加上「動」字。這表示總統發布動員令後，有「動」字的運輸工具是已被政府列管的動員車輛，將依據當時的《國家總動員法》規定，被徵集為政府戰時的物力，類似目前「動員準備」階段的工作。

然而，國防部在平時的動員準備階段，就對媒體事業和新聞從業人員進行調查和編組，被納入動員編組者是否也該頒授帶有「動」字的識別標章？再說，媒體及新聞人員本扮演監督政府的「第四權」角色，在「平時」竟要接受政府調查可否納為戰時動員的力量，且還是為了處理新聞及訊息不實的問題，如此修法，政府難脫箝制新聞自由的意圖。

國防部應該進一步說明，將出版、媒體傳播事業及新聞從業人員等納入動員的物力及人力後，在戰時的「動員實施時期」究竟要承擔哪些具體的任務？此外，國人應該了解，從美、英入侵伊拉克的事件中，證明了自由民主體制的政府不僅會說謊，更常是造成傷害最大的不實訊息製造者。因此對於此次《全動法》的修法，全民須嚴格監督。

（作者為世新大學兼任副教授）