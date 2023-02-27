《悲情城市》數位版重新在電影院上映。蔡總統在臉書發聲：「這個周末，邀請大家走進影廳，了解台灣的歷史，記住這塊土地的故事，一起守護我們得來不易的民主自由。」228事件迄今77年了，社會的傷口一直無法痊癒，就是因為人為的操弄，時間一到就戳破新長出來的嫩肉，繼續吮吸養分。

1989年《悲情城市》上映，因為是第一部涉及228事件的電影，講述1940年代一個台灣家庭如何被捲入「白色恐怖」，挑戰了當時台灣社會的禁忌話題，獲得熱烈的迴響及討論。34年後的今天，相關資料及檔案相繼解禁，台灣史家發現228事件遠比一般民眾的認知複雜得多。就拿《悲情城市》來說吧，影片中許多情節與史實不符，真要療傷止痛，社會大眾需要真相。

《悲情城市》對陳儀政府極不友善，舉口白為例：「像陳儀那種土匪也被祖國重用」、「六條船裝滿白米、糖運到上海賺大把鈔票」、「還不是那些大官走私進來的，紅包一塞，再多也進來」、「陳儀來多久？還不到1年，米漲52倍」、「我們的薪水漲多少？有漲一分半毛嗎？」、「阿山院長一來接收以後，台灣人統統趕走，自己的老婆、舅子、外甥都叫來，現在整個法院變成他們家開的。」片中口白塑造了陳儀粗魯無文、外省官員貪贓枉法、任用私人、不恤民生的形象，但這是實情嗎？

史家張若彤細細翻找爬梳比對當時官方檔案及報紙，發現：陳儀畢業於日本陸軍大學，與前總督是校友，是知日派。抵台當日《民報》頭版報導「民眾數萬夾道相迎，汽車百輛排成長陣」。當時報載「11月以降，國內什貨菸酒等物，由民船源源運至。因台幣與法幣比價有差，所以物物交換。」、「久不見之祖國山珍海味堆積如山，皆以之換台糖而去。」、「近來因省府禁運糖炭出口，不得歸航者400餘艘。」陳儀執政後推動稻米官價與民間價趨近，故官價上升了5倍，民間價格則沒有波動。另外，台中法院院長確實任用私人，但他是台灣苗栗人，日本京都大學畢業的。

史料解嚴後，228事件的真相浮現。這是一件涵蓋治安、民變、政爭、內戰、間諜、戰爭等諸多因素釀成的悲劇，受難者包括外省本省、流氓浪人、共黨間諜、地方仕紳等，有罪犯、有良民。馬總統囿於個人見聞，一開始就把228事件定位為「官逼民反」，燒殺打砸者居然得到賠償，無辜良民卻背上「造反」之名，官員形象全毀，國民黨迄今被追殺。民進黨坐享無盡的政治紅利，當然讓子彈繼續飛，吮癰舐痔。

執政者各有考量，但台灣需要讓228真相還原，否則死者含冤、生者不安，就讓史料說真話吧！

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）