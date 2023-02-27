主人厭惡宿客藉雨賴著不走，見面三分情趕人說不出口，紙條留言：「下雨天留客，天留我不留！」客人莞爾一笑，更動標點符號不改隻字：「下雨天，留客天，留我不？留。」反制逐客令玩文字遊戲，主人不悅卻也拉不下臉來。近一年來，國內缺蛋情況就算稱不上終年雨濛濛的雨都基隆，也不是五月黃梅雨只短暫季節性，缺不缺蛋，「留客天」奧客政府與「天留客」不耐煩民間，公說婆說各說各話，網路側翼似是而非帶風向歪理，從鼻孔出來的話根本不能聽。

市場缺蛋與久陰不晴宜蘭雨異曲同工，主事者農委會主委陳吉仲，唬爛理由每季一金句，禽流感怪天兼怪雞，太多民眾吃火鍋則怪人，責無旁貸主管機關耍一套武當太極十三式，責任即置身事外，老天不講話的確好賴，禽流感撲殺雞也「死無對證」，嘴饞饕客「歷史共業」，愛吃鬼被刮鬍子「活該」，順民遇僚官，「蛋」是又何奈，不如意總會過去自我安慰吧！

新閣揆施政報告初試啼聲，陳建仁立院備詢認證確有缺蛋，但不忘牽拖今年禽流感特別嚴重，也把氣溫異常變化拖下水，背書三月供應逐漸回穩。今年禽流感相較「特別嚴重」嗎？氣溫變化「特別異常」嗎？禽流感與極端氣候常常有，不是今年特別多，三月逐漸回穩是「逐漸」到何年何月，供應又是穩到什麼程度？得過且過混一天算一天，人民被蔡政府空頭支票及模稜兩可話術騙怕了！

過去菸酒公賣，曾經有過憑空酒瓶買米酒，有陣子缺壹圓硬幣，顧客須自備零錢，商店恕不找零，也有郵票替代或找給蓋商家店印紙板，施政大內宣仍毀於一「蛋」，建議政府要否規定撿蛋殼購蛋，限量配給，或者抓母雞換蛋「以物易物」，這不失「解決」缺蛋危機餿主意喔！長醜怨父母，書唸不好怨孔子，物價波動怨政府，缺蛋、缺水、缺電「三缺浪人」，民意氣急敗壞想直球三振出局，內閣要大家看天吃飯、吃水、吃蛋，聽天由命自求多福，缺民生物質，民進黨視為洗衣機上的洗滌模式，稀鬆平常。因之什麼都缺，獨不缺缺德，混蛋、窮光蛋、王八鬼扯蛋都不缺，獨缺雞蛋。

缺蛋唯一正面效益是，成本暨材料考量，街頭抗爭沒丟雞蛋困擾了。（作者為退休公務員）

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