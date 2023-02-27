美國媒體人尼克森日前在推特上披露美國總統拜登脫口而出的「毀滅台灣計畫」後數日，又指出台灣政府正在促使台灣人民成為核武超級大國軍事攤牌的爆發中心點，更以「突發新聞」為標題，披露美國白宮的內部消息，稱白宮人士透露，當拜登被問及他對台灣人民長遠影響的政策時，拜登答道：「一點也沒有，因為根據我們的兵棋推演，他們全部都會在戰爭的第一周內死亡。」

毀台計畫 讓人不寒而慄

面對種種駭人聽聞的傳言，國防部長邱國正日前受訪時表示：「槍炮一響，我們就奉陪到底！」邱部長雖然認為中共犯台不可能在短時間拿下，而且軍人備戰也是天職，但這句「奉陪到底」的意志與決心，和拜登的「台灣人民將在戰爭的第一周內全部死亡」互相照映，讓人對台海戰事的後果不寒而慄。

檢視邱部長這句「奉陪到底」，倘若兩岸軍備勢均力敵，或許還有奉陪到底的可能性，但當前兩岸軍力失衡，美國、日本亦無有效軍援，此時國防部長既然大聲喊出「奉陪到底」，就應該向台灣人民說清楚，奉陪到底的結果會讓台灣人民帶來多大的傷亡？莫非即拜登總統所說的，台灣人全部都會死去，而且是在一周之內！若將邱部長與拜登總統的言論串聯起來，豈不是在昭告世人，眼下正有一項要台灣人在台海戰爭中「毀滅」的計畫，隨時準備付諸實踐？倘若不是，邱部長便應該向民眾說清楚，國防戰備的目標是在避戰，而不是驅民於戰爭的淵藪。蔡政府更應該針對白宮的消息查證清楚並向民眾宣告，同時蔡政府更有確保台海和平的責任。

中美之間的對抗方酣，美國國務卿布林肯才取消訪問北京的計畫，中共中央外事辦主任王毅才和布林肯在慕尼黑安全會議場邊針鋒相對，華府在國際局勢如此尖銳的時刻，對於白宮內部流出被媒體人爆料的「拜登總統毀台計畫」、「台灣成為兩大核武國間的爆發中心」，以及「台灣人全會在戰爭第一周死去」等引發民心不安的消息，官方至今仍毫無回應。美國反常的靜默，很難不被視為是默認。不僅華府應該盡快做出正式回應，蔡政府也要有對應，以消弭民眾與國際間的擔憂，保障台灣人民免於恐懼與不安。

看清危局 傷亡不分藍綠

除了美國，有能力引發戰爭的第三方即中國大陸，其外交部長秦剛於2月21日正式向國際呼籲，停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」的議論，同時北京官方亦不斷推動與加強兩岸民間大交流，這兩項舉措明顯與對台戰爭準備背道而馳！既然如此，這場要讓全台人民「奉陪到底」且在第一周內就會全部死亡的戰爭，究竟是誰想要引爆的？若非北京也非華府，難道是台灣再次點燃雄三飛彈的「誤射」嗎？

無論是美國發動毀台計畫，或邱部長宣稱的共軍侵台，還是台灣「不小心誤觸軍事攻擊」，一旦台海爆發戰爭，最可悲和犧牲最大的都是住在台灣這塊土地上的人民，無處可去，一如烏克蘭，在戰爭中被驅使奉陪到底，最後集體走向拜登預言的結果，不分政治立場是藍、是綠、是白，還是大多數只想過太平日子的平民百姓，將無一倖免！戰爭下橫七豎八的屍體中，誰還去計較誰是藍是綠？

此時此刻，為了我們的身家性命、至親摯友和溫暖的家園，不要再分藍綠，應團結一致地向美國和大陸提出「我們只想好好活下去」的意願與渴望。在此，也要呼籲所有的媒體，應該看清楚台海的危局，不要因為意識形態扈從戰爭論，一旦美國將「台灣人一周內全部死亡」的「毀台計畫」付諸實行，台灣人將陷入前所未有的慘狀。覆巢之下無完卵，飛彈炮火不會分辨藍綠，媒體人也無法置身事外。因此，所有政黨、台灣人都應該放下成見、團結一致，為全台人民的生命、自由、財產與尊嚴挺身而出，向美國與大陸誠懇呼籲：台灣人民要求的只是生存權！