常言道：遠親不如近鄰，遠水救不了近火，近鄰不如對門。真是千古名言，太有道理了！可是我們究竟做到了多少呢？我住在新北市林口的一個小社區，約有七十幾戶。大家經常見面，卻不知對方住幾樓？姓甚麼，幹甚麼的，做甚麼的，更是莫宰羊。

不認識鄰居

有次在電梯裡，碰到鄰居夫婦，我說，你們住幾樓？他們說在你們家樓上，他們住八樓，我住七樓，我開玩笑說，那你們是長官耶！敬禮！住在這裡已十幾年，居然對樓上的鄰居，完全陌生，走在街上，我也不會曉得，他們是住樓上的鄰居。

比我低一層六樓鄰居，我也是甚麼都不知道，跟陌生人一樣。這還談甚麼遠親不如近鄰？近鄰不如對門呢？真是糟糕透了！

醫院清晨通知，我的妹夫在醫院病逝，大家急如星火要趕往醫院，但叫不到車，還好一位鄰居開車送我們去了醫院。這位鄰居，我們非但不認識，而且根本不知道他是鄰居。我們心存感激，想到遠親不如近鄰，真是有道理呀！但是我們又為何弄到十幾年的老鄰居，卻如陌生路人呢？要檢討的地方真是太多太多了！

本想敦親睦鄰

我有一度曾想在我們小區裡，發動敦親睦鄰活動，由我自己開始。我住的這一棟，共有16戶人家，我打算去每家訪問聊聊，有孩子人家，帶個小禮物給小朋友，增加一點喜樂氣氛。然後逐漸推廣到整個小區七十幾戶人家，並呼籲鼓勵大家都這麼做。久之，我們這七十幾戶近鄰都將成為親戚一樣，那真是太好了。可是說了好幾年了，也沒有動作，可惜多多！

我們一生，幾十年打滾下來，認識的朋友，雖不敢說滿天下，但確實不少。但有幾人是真正知心，肯為你不計代價付出的好朋友呢？好像找不到幾位，說起來真有點悲哀。但這種悲哀，是怪朋友還是怪我們自己呢？檢討想來，多數時間恐怕是要怪我們自己。

知心有幾人？

我有一個好朋友，知道我的妻子蘇老師罹患失智症，夫妻倆經常來看蘇老師，陪她聊天。但最近不太來了，不再是好朋友了嗎？不，是因為他們的父、母皆病重，照顧看護工作做不完，身心疲憊，那裏還有時間及精力來陪蘇老師聊天呢？

有個公司裡，兩個同事，友愛如親兄弟，公司裡人人皆知。可是有段日子，其中一位朋友情緒大變，經常對其好友大呼小叫，朋友實在受不了，心中準備，要與其朋友翻臉。正當要如此時，公司有位同事，對他說，你知不知道你的好友某某，父親得了癌症，聽說日子不多了。準備要去翻臉的這位先生，恍然大悟。內心頗為愧疚。

人生相識滿天下，知心有幾人？我們必須時時以朋友為念，知心的朋友才會出現。我們必須時時成為別人的知心朋友，別人才會成為我們的知心朋友，你說不是嗎？

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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