這絕不是蹭《狂飆》的熱度，而是一項驚奇的發現。

事情是這樣子的，出差遼寧的期間，大陸媒體報導「台灣民眾熱議《狂飆》」，緊接著還不斷有系列新聞如「台灣民眾喜歡看《狂飆》、《山海情》、《人世間》」。第一時間，作為長年混跡台灣陸劇社團的人，搖頭歎息，「哎，又大內宣了」。

順帶跟朋友吐槽，除了能津津有味地看新聞聯播的我爹，還有多少台灣人能撐過第一集啊？

結果，出差回來的某個晚上，窩在家仔細研究了台灣臉書的兩個陸劇討論社、還有ptt論壇上關於狂飆的熱度，很訝異的發現：雖然熱度遠不及《去有風的地方》，但是以大陸主旋律電視劇中，熱度確實偏高（遠高於過去的《人民的名義》、《山海情》等）。

以臉書上各陸劇版的討論度而言，並不算熱劇。但是，在臉書一陸劇社團中，關於《狂飆》的討論，有幾個貼文是有過百條留言的。在另一個陸劇社團中，一則分享《狂飆》觀後感的貼文，也有兩百多條留言——以大陸政治類電視劇來說，真是難能可貴。

這可是第一集就充斥「紀委監委」「政法委」「幹部」「同志」等超級「大陸特色詞彙」的電視劇啊！

為什麼會看《狂飆》？有些台灣網友表示，是在抖音上看到，很好奇怎麼大陸一直在說，所以去看看，結果發現反派角色刻畫得很好。一位在大陸的台灣朋友跟我說，你有沒有發現，《狂飆》裡描述反派的性格轉變過程和複雜人性，跟台灣霹靂火有點像？

對，讓人又愛又恨、狠毒卻又讓人恨不起來的劉文聰啊！（大陸朋友，如果你知道這部電視劇，恭喜你，跟我一樣暴露年紀，不知道的可以百度）

觀察台灣網友對於《狂飆》的留言，雖說大家清晰意識到是大陸的「政治類電視劇」，但喜歡的理由和大陸人一樣。看到了更細膩複雜的人性，看到了環境下小人物的無奈，看見了「有無權勢」和「有無背景」的現實與唏噓——這種百姓都會產生的情感共鳴，跨越政治和體制之分。

狂飆在台灣絕對算不上熱劇，仍屬於小眾，但給「台灣人能接受怎樣的大陸政治電視劇」，起了一個頭。抖音上對於電視劇的逗趣小片段、表情包、各種二次創作，也確實能有跨越海峽的影響力。

而我「想當然」地認為，我可愛的同胞們接受不了——這種感覺，有種「原來台灣也會這樣的/原來還有意想不到的另一面」的小驚喜感。這種小驚喜感，是在工作從熟悉到麻木的日復一日中，偶爾出現的小彩蛋。

我身邊的一些大陸同事和朋友，對於台灣的感覺，就像結婚數年、相互厭倦的夫妻，覺得足夠熟悉、毫無驚喜、不必多言。

但偶爾，他們也會得到這類「原來台灣竟然這樣」的「彩蛋」。

比如，曾經跟一位大陸朋友閒聊，問他「你知道我的台灣同事和大陸同事，今年在開會時吵最凶、最無法取得共識的一次，是因為哪一個熱點事件嗎？」

朋友想了想，因為哪個兩岸衝突事件嗎？

不不不，是鄭爽代孕事件。

那時，我那些飽讀詩書的大陸同事都沒想到，竟然在這個話題上兩岸分歧如此巨大。那是第一次，台灣人民驚訝，原來大陸社會對代孕反對得這麼激烈？也是第一次，大陸同事詫異，台灣人竟然，把代孕看得這麼「稀鬆平常」？

噢，從《狂飆》扯到代孕，扯太遠了，只是想表達——同胞們，我們還有很多驚喜（和驚嚇），是對方都還不知道的呢。（郭雪筠/台北女孩看大陸）