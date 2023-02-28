澳洲軍機日前進入台灣北部防空識別區，由於高度僅100英呎，除了被國軍廣播驅離。根據「Taiwan ADIZ」粉專廣播航跡記錄，澳洲軍機2月24日上午10時至11時間，四度進入我國防空識別區，遭國軍廣播驅離，高度為100至200英呎上下。甚至一度記錄到疑似進入台灣「領空」的狀況。澳洲軍機為何會遠到台灣北部，應是各方好奇之處。

日本首相岸田文雄和澳洲前總理莫里森2022年1月6日正式簽署具有劃時代意義的「日澳互惠准入協定」（RAA）， 讓澳洲國防軍與日本自衛隊互訪及聯合演訓更為順暢。澳洲是日本與同盟國美國之外，第一個簽署類似軍事協定的國家，雙方的安保合作即進入「準同盟」新紀元。

台海危機升高多國尋求安全合作

日澳會簽署RAA協定，主要是雙方對修訂2007年簽署的「日澳安全保障共同宣言」達成共識。現行宣言主要是針對北韓核武、飛彈及恐怖攻擊的安保合作，並未列入中國威脅。但是，隨著兩岸危機情勢升高，日本擔心中共對台灣施壓，以及為了保障南海的航行自由和貿易，澳大利亞、日本、印度、美國和英國等國都在尋求合作，以加強安全保障。

而岸田文雄與莫里森2022年1月簽訂RAA協定之後，兩人在視訊會議中發表聯合聲明，雙方強調台海和平與穩定的重要性，並鼓勵兩岸要「和平解決問題」。

反觀，在這次會晤前，莫里森表示，澳洲需要與日本建立更牢固的關係，「以應對更具挑戰性的新環境，尤其是在印太地區。」RAA協定通過日澳兩國國內批准程序生效後，雙方又成立新的協調機構「聯合委員會」，就運用面展開磋商。

其實，日澳早在2012年簽訂「情報保護協定」，雙方可交換機密情報：2014簽訂「防衛裝備品．技術轉移協定」，可共同開發防衛裝備；2017年簽訂「物品勞務相互提供協定」（ACSA）；2021年11月日本海上自衛隊與澳洲海軍在四國舉行聯合演訓時，海自護衛艦首次對澳艦實施「武器等防護」，雙方的防衛及安保合作逐步緊密化。

由於日澳簽訂RAA協定，自此日澳為了共同守護印太地區的安全，澳洲軍機也開始進駐日本沖繩的嘉手納基地。在台灣有事等於日本有事的前提下，澳洲軍機會出現在台灣東北部海域，也就不足為奇。

尤其是去年8月因為美國前眾議院議長裴洛西訪台之後，導致大陸對台實施圍島軍演，升高台海的危機情勢，更讓澳洲有義務與美日共同守護台灣的安全。

各國軍機匯集台海不必然帶來安全

只是，當台灣周邊出現越來越多的各國軍機，是否會對台灣帶來更多的安全，這恐怕只會是一種想像的安全。畢竟，中國一直把台灣視為是內政事務，但美國國務卿布林肯卻認為，台海安全已經不是中國內政問題，而是全球安全的問題。

然而，當美國越把台海問題視為全球安全的問題，就可能加大中國的不安全感，反而促進中國想要加速解決台灣問題的心理，避免台灣問題國際化，屆時大陸處理起台灣問題會更加棘手。

俄烏戰爭前的戰略情境就是這樣，由於美歐不斷的扇動烏克蘭親西方，在烏克蘭急於加入北約組織之下，就讓俄羅斯產生更大的不安全感，或者稱之為俄羅斯已經出現安全困境，這或許是俄羅斯總統普丁去年2月要急於出手解決烏克蘭問題之因。

把俄烏的戰略情境搬到台海來審視，是否頗為雷同。在越多的國家介入台海危機，越可能造成台海的危機誤判，這是否會造成兩岸衝突提早到來，從美國智庫開始思考「台灣淪陷之後｣的問題，可見美國不僅憂心兩岸可能在2027年之前爆發衝突，也擔心台灣在中國大陸的武力使用下，會出現台灣淪陷可能性。

所以，澳洲軍機出現在台灣北部，不管是否為了台灣安全而來，國軍使用廣播驅離，絕對是正確的做法。澳洲不可能派兵來幫台灣打仗，只要不來亂，自然就會天佑台灣。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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