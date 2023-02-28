國內景氣連月低迷，國發會日前公布去年12月景氣報告，受全球經濟降溫影響，已連續兩個月亮出低迷的藍燈，顯然第15次景氣循環的高峰已過，如今已進入收縮、衰退階段。國發會即將於3月1日發布新一期景氣燈號，連三藍已不可避免。

雖然景氣已過了高峰，但國發會卻遲未認定，在認定景氣循環這件事上，政府應該更有效率些。猶記得2008年全球金融海嘯發生之初，景氣急凍，任何人都明白，景氣已進入衰退期，當年經建會主委陳添枝及時研判我國第12次循環的高峰應落在2007年底，以收縮期約一年估計，谷底可望落在2008年的年底，陳主委這個及時的判斷與後來的峰、谷的認定相去不遠，但卻提早為混沌的景氣變化理出頭緒，有安定人心的作用。

長期以來，我國一個景氣循環往往過了數年才被認定，落後這麼久才認定，幾乎已失去了政策參考價值。舉個例子，國發會自2018年初認定第14次循環谷底落在2016年2月之後，迄今已五年沒有任何消息，而這個谷底距今更已有七年之久，難道這一波景氣擴張了七年？這自然是不可能的事，如今理應邁入第15次循環了，長達五年音信杳然，政府認定景氣循環的活力，有待加強。

我們來看看其他國家認定景氣循環的速度，以日本而言，日本景氣循環係由內閣府負責，他們對循環的峰、谷有暫定（provisional determination）及認定（determination）兩次。以最近一次為例，內閣府在2020年7月發布新聞，迅速暫定這一波循環的高峰落在2018年10月，到了2022年7月再認定此波循環的峰、谷，循此發布方式，可以快速掌握景現況，又不失準確。

再看美國，其景氣循環是由國家經濟研究局（NBER）進行認定，NBER於2020年6月認定近期美國景氣循環的高峰落在2020年2月，只花四個月的時間即做出判斷，快速俐落，隨後於2021年7月也認定了這一波循環的谷底落在2020年4月，相較於我們姍姍來遲的認定，NBER認定的效率同樣值得借鏡。

我國負責總體經濟指標的兩大部門為主計總處及國發會，每次主計總處公布GDP，被問及景氣是否已邁入復甦、擴張期，主計總處總會推稱景氣循環是由國發會認定，他們不好說，等到國發會公布景氣燈號被詢及同樣問題時，由於景氣峰、谷尚未認定，也不好說，國發會反過來要大家關注主計總處的GDP。由於兩單位常常相互「謙讓」，加以景氣循環的認定蝸行牛步，以致我們無法及時掌握景氣的轉折點。有鑑於此，針對我國景氣循環的認定的工作，我們有以下三點建議：

第一、學習日本，峰谷先行概估：景氣循環雖如同大自然節氣循環不已，惟景氣春天有時兩年，有時三年，要觀察一段時間才明白這是真的峰、這是真的谷，然後才能確認目前在擴張期或收縮期。然而，與其小心翼翼的求證，直等到於峰、谷發生日的兩、三年後才認定，不如先行於一年內概估，然後公布暫定的峰、谷，如同日本內閣府一樣，如此可以讓各界明白當前處境，也有助於政府施政參考。至於較完整的觀察與基準循環數列的認定，則可於日後公布，如此即可兼顧時效性及準確性。

第二、由國發會與主計總處共同認定：國發會雖是景氣報告發布單位，然而總體經濟資料最深入的還是主計總處，對於景氣的解釋，長期以來兩單位既彼此「謙讓」，不如讓兩單位共組景氣循環研究小組，一起認定景氣循環，在主計總處加入後，或可加快景氣循環的認定。

第三、定期公布循環認定的工作概況：國發會官網上最近一期的循環認定仍停在2018年初所發布的新聞稿，距今已有五年之久，我們相信這五年景氣循環認定工作持續在做，但在官網上這卻是空白的五年，不知者還以為政府沒在做事，未來有必要每半年發布一次循環認定的工作概況，以讓外界對景氣循環有正確的理解。

19世紀法國學者朱格勒（C.Juglar）發現為期十年的景氣循環，英國人基欽（J.Kitchin）實證存在一個40個月的循環，康德拉季耶夫（Kondratieff）更提出了60年的循環，景氣循環一直是教科書上的重要篇章，若只是把景氣循環當學術研究，現行國發會姍姍來遲的認定方式尚無大礙，然而，景氣循環除了學術研究，更是判定景氣轉折點的重要依據，因此時效性是不可少的，現行這種缺乏時效性的認定步調，必須通盤檢討，徹底改一改。