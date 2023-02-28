據報導：國防安全研究院國安所所長沈明室日前接受「台灣Plus」節目專訪時指出，2024總統大選時，若民進黨派出賴清德參選，國民黨無論派出鴻海創辦人郭台銘，或新北市長侯友宜的勝算都不高，並認為以賴清德的口才或對國政熟悉的程度，在辯論會上將「高下立判」。由於該院支用國防部預算，沈所長的言論顯然不妥，國防部乃立即要求國防院「避免此種情況再次發生」。

沈明室上述言論之所以遭到輿論非議及國防部的關切，係因2018年成立的「國防安全研究院」乃是國防部的智庫，其下分設「國家安全研究所」、「中共政軍與作戰概念研究所」、「網路安全與決策推演研究所」、「國防戰略與資源研究所」，其法定的宗旨是增進國防安全研究與分析，提供專業政策資訊與諮詢，拓展國防事務交流與合作，促進國際戰略溝通與對話。

2024年總統大選在即，藍綠人馬在兩黨領導人的策劃下，雖然雙方都尚未提名候選人，但都在快馬加鞭地進行布局，也是國內甚至美國與中共所關注的議題。以國防研究為專長的沈某，竟然跟名嘴一般當起了「政治算命師」，做出「狗拿耗子」不務正業的事。不僅讓國防部捏了一把冷汗，也讓沈明室過去就讀陸軍官校時的同學，及在軍中服務的同事驚訝不已。

軍隊國家化及軍人應保持行政中立，被視為民主國家的表徵與判斷指標。軍隊要效忠的是人民選出來的政府，而不應該是任何政治人物或政黨。沈所長係軍人出身，獲有國防大學政戰學院博士學位，曾經當過步兵營長及陸軍總部情報參謀官。他的著作等身，其研究領域多與軍隊、解放軍與區域安全有關，同時似乎也從未涉及政治、政黨或選舉議題。

沈所長上述的談話不僅偏離了他的研究領域，違背其現在的身分，也讓他所屬的國防研究院尷尬與失色。就算是主持人問他相關選舉議題，也應以「此非本人研究領域，我的身分也不適合回答」回應，則不僅可顯示其政治智慧，也堅守了本分與職業道德，同時更可為國防院加分。

也許沈的政治立場是支持民進黨，偏愛賴清德的政治才華，但實在是不應該在公開場合講出「賴清德將完勝侯友宜或郭台銘」失言的話語。國防部的確應該好好地管住相關所屬軍文職人員的嘴巴！

（作者為大學英文講師）

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