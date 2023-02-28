教育部視訊會議決議，16歲以上學生，不分男女均將造冊納入學生青年服勤動員準備執行計畫，統一歸國防部全民防衛動員署系統列管運用。國防部隨即表示「全民防衛動員準備法」修法有其必要性與重要性。教育部與國防部攜手同台演出，民眾質疑蔡政府將動員學生上戰場送死。

若不是準備打仗，何須將16歲的男女青少年造冊納入防衛動員體系？16歲的學生，既沒有投票權，也沒有完整的公民權，不能表達自己的意願，活該被窮兵黷武的政客送上戰場？

假如我是侯友宜或任何縣市首長，我將：

一、基於公民不服從權，公開反對把16歲的學生納入動員體系，拒絕提供新北市（XX縣市）境內各級學校的學生名冊。嚴令縣市府相關單位不得配合國防部及教育部此類草菅人命的政策。

二、立即聯繫藍白執政縣市首長，發動公投連署，造成輿論與選票壓力。為防中央阻撓，各縣市何妨自行公投決議。

三、好戰者請先出戰。要求執政黨領導人及全體黨員，先行造冊公布家中役齡男子與符合後備召集動員人員的名單。此一名單須經公正第三方認證，防止主政者鼓吹戰爭卻又協助家族逃避防衛動員義務。

四、請執政者先行解決缺蛋及社區醫療體系缺藥的問題，避免役齡男子及正在服役的軍士官兵，因長期缺蛋，營養不良，避免一旦戰事爆發，軍中及民間缺藥，傷者和罹患疫病的民眾無意可醫。

五、今日烏克蘭，明日台灣。呼籲蔡政府效法烏克蘭，請蔡總統親率各級將官駐守台灣；並留下60歲以上的老弱婦孺，為台灣戰到最後一兵一卒，戰到最後一根掃帚。另一方面，儘速將60歲以下、身體健康、無不良紀錄的公民、以及各類專業人士家庭，先行送出國境，為台灣保留元氣。

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