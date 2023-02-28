副總統兼民進黨主席賴清德最近說要把蔡英文的「四個堅持」納入民進黨黨綱，引發的爭議不小。最主要的原因是執政黨民進黨對於「國家定位」混亂不清，人民無從理解，究竟是主張「建立主權獨立自主的台灣共和國及制定新憲法」？抑或是「台灣是一主權獨立國家，其主權領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼」？還是「應以台灣的名義申請加入聯合國、世界衛生組織等國際組織，且早日完成台灣正名，制定新憲法」？目前這三種主張全列入黨綱，且互相矛盾，現在難道還要加上「四個堅持」，繼續亂下去？

「四個堅持」是2021年蔡英文在110年國慶講話中提出的兩岸政策主張，內容包括：「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。其中第二、四項違反《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》的國家定位。

1991年《台獨黨綱》、1999年《台灣前途決議文》、2007年《正常國家決議文》，這三份黨綱對於國家定位彼此扞格矛盾，又不存在新版取代舊版，也不願「凍獨」，任令從政黨員與支持者「各取所需」，賴清德自己就徘徊在追求台灣獨立、台灣已經是主權獨立國家、還要正名制憲的亂象之中，現在又要加上「中華民國台灣」的蔡英文「戰略模糊」路線，誰能搞懂這樣既戰略清晰又戰略模糊的黨綱？

民進黨這些黨綱要法理化倒是同歸一途：任何改變都必須經由台灣2300萬人同意；而其解決之道也只有公民投票、修憲複決。但2022年與九合一選舉合併舉行的「18歲公民權」修憲案失敗，形同宣告法理台獨，此路不通，該掰掰了。

去年底「18歲公民權」修憲案在朝野政黨難得取得共識之下卯力宣傳動員，相對而言並無組織或團體大力反對，選前，同意與不同意的兩股輿論聲量，差距極為懸殊，但最後投票結果令眾人跌破眼鏡，不同意票高達501萬6427票，僅略低於同意票564萬7102票，距離通過修憲複決的同意票門檻961萬9697票，更是相差甚遠。台灣人民展現不同意修改憲改變現狀的民意昭然若揭，如果連朝野政黨獲得修憲共識的結果都如此，那麼其他沒有共識的修憲議題結果又會是如何？答案很清楚：不可能！

賴清德為了自己參選總統偷渡涉及國家認同、主權意象的台獨色彩，那就表示美國依舊沒有改變「疑賴」的立場，所以才需要推動黨綱加上蔡英文的「四個堅持」，但如果不正視「中華民國」、「中華民國憲法」的法理存在，民進黨出台再多的黨綱也說不清楚國家定位不清的亂象，賴清德無異就是作秀一場，騙選票而已。

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