看到民進黨政府一再用大內宣與扭曲的數據誤導全民，佯稱經濟絕佳表現，營造經濟盛況，實在讓人沮喪。這幾年來，除了低薪問題無解外，從雞蛋、雞排、豬排，到速食店、便當店、鍋貼、泡沫紅茶，萬物齊漲、居高不下，且通膨問題嚴重。甚至已經到台經院都要呼籲民眾習慣高物價，以及「不要期待通膨會下來」。通膨、物價、房價、低薪，四箭齊中，人民生活苦不堪言，實質薪資也越來越薄，貧富差距更是越拉越大。如今也只有不食肉糜的官員對翻騰的民怨完全無感，還一直吹捧自己的政績好棒棒！

以蛋荒為例，問題悶燒一年多，民意也一再反映買不到蛋，但農委會主委陳吉仲依舊無為無感，除了耍皮且一副「你想怎麼樣」的態度外，竟還不斷透過大內宣混淆視聽，更拉著行政院副院長鄭文燦站在滿出來的賣場蛋架前，信口雌黃說不缺蛋。更糟的是，除了蛋蛋危機外，雞肉供應也拉警報。

萬物齊缺，供需不足，綠色官員每次都要人民與小商家忍無可忍的時候才肯出來面對。難道民間抱怨「政府在哪裡？」，官員還在混吃等死嗎？為什麼正事不做？還都要拖到最後才開始了解？不能提前規劃、提前部署嗎？

又以薪資為例，官員一嘴漂亮數值，說去年全年每月經常性薪資4萬4417元，年增2.8%，好像薪資收入越拉越高；甚至不斷宣傳提高基本工資的「德政」。殊不知，只要算上通膨衝擊，實質經常性薪資一下就掉到4萬1357元，年減0.15%，還是連二年負成長！

事實證明，加薪假象趕不上通膨暴增的情形持續惡化，全民的薪水也越來越薄！也驗證綠色政權改善青年低薪、失業的承諾跳票，導致升斗小民就業困難，生活也越來越困苦！庶民「體感經濟」已然步入寒冬了，官員竟還在自吹自擂！

尤其，去年通膨指數接近百分之三，今年最新預測百分之二點一六，連二年超出警戒線，竟還想要掩飾真相、誤導民眾？就此，早在兩年前，我就提醒綠色官員們國際經濟看壞，通膨危機浮現。但朱澤民主計長就是置不理，還咬死台灣沒有通膨問題，也沒有物價問題！結果，甚麼規劃或因應措施都沒做，也導致問題像失速列車般失控！

更別提青年就業問題早已成為國安問題！就業不易薪水低，只好不斷地打工、兼差；加上六都居、大不易，房租漲幅又創近26年半新高，年輕族群遭相對剝削狀況越來越嚴重。難怪對未來不抱希望的民眾，會遭拐騙、轉賣到柬埔寨等地，也難怪詐騙犯罪的豬仔案件層出不窮。這些人間慘劇跟民進黨大力吹噓、充滿希望和未來的大內宣場景還真是迥然不同！

人民的感覺向來準確，拜託民進黨政府面對現實，就別再吹噓經濟好棒棒了！前財長無意間透露接下來經濟恐怕「慘烈過金融海嘯時期」的預警才是「人間真實」吧！也拜託官員別再把精力放在大內宣、帶風向上；簡單數一數，薪資負成長問題、通膨問題、產業六缺問題、經濟蕭條問題，國家如此多舛，就做些實事吧！

（作者為立法委員、律師）

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