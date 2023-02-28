2月幾則新聞非常值得科技界留意。

1.元宇宙夢真的掰？祖克柏：Meta 2023重點為社群平台、生成AI──祖克柏將2023年發展重點放在社群短影音、演算法，以及AI生成科技，未再如以往大肆強調元宇宙，股價隨之上漲約15%。

2.ChatGPT掀另一AI熱潮 Gmail創始人：Google恐被徹底顛覆──前Google員工表示，像ChatGPT這樣的人工智能聊天機器人將像Google殺死黃頁一樣摧毀Google。

3.2月7日凌晨，微軟發表了由ChatGPT和GPT-3.5支援的全新搜尋引擎Bing和Edge瀏覽器。微軟市值，在一夜間漲逾800億美元，達到5個月來的新高。

4.Google聊天機器人Bard答錯翻車 股價跌超7%市值蒸發3兆。

為何介紹這幾則新聞？因其有個共通點。

2023年最重要的數位夯詞非AIGC／ChatGPT莫屬，我們可以如何解讀其對數位經濟的重大影響？簡言之，科技巨頭MAMAA（Meta、Apple、Microsoft、Alphabat、Amazon）開始走起務實路線，重新回到數位匯流第三層次（L3）──內容與應用服務，並試圖帶起第二次的破壞式創新。

這邊再簡述一下，發展十多年的數位匯流經濟有5個漸層，從網路端到終端到內容及應用服務端到新分流到新匯流，我們簡稱L1到L5。

Web1.0曾主導網路應用一段頗長的時間，一直到2004年末的O'Reilly Media Web2.0會議上，Web2.0才被推廣成現今的定義。Web2.0顛覆了網路應用，對內容及應用服務造成第一次的破壞式創新，今日諸如維基百科、Twitter、Meta、YouTube、flickr等等都是代表。

Web2.0主導全球數位經濟至今也10多個年頭，我常在想一件事，難道再過5年10年，我們使用的仍然是Meta所定義的社群網站？我們與搜尋引擎的互動方式，就僅只於Google框架下的這一種？現有像Netflix等的SVOD就是解構數位影音產業的唯一方式？

2023年科技產業大裁員的情況就不用細說了，科技巨頭面臨困境的走法其實可能有兩種，一種是在原地（L3）進行第二次破壞式創新，另一種就是擺脫過去、直接奔向更高更遠的目標（L5）。我們可以簡單分析這些巨頭們，從他們的舉措約可判斷該企業目前的狀況、面對困境的心態及未來到底的前景。

先來看看Meta。因為蘋果公司隱私權政策改變導致Meta的廣告業務大受影響，祖克柏思考的並不是大力改善既有社群網路的問題，而是一步奔向L5的元宇宙，之後由於進展不順造成股價大跌，目前修正為上述新聞的方向，由此可看出其躁進孟浪的賭徒性格。還好，他知錯能改。

附帶一提，這並非說明了元宇宙不可為，元宇宙是新匯流的必然結果之一，這些巨頭們願意更接地氣，重新回到內容及應用的開發，豐富的內容才可能讓元宇宙有底氣。

緊接著，我們看看字母公司。

2012年的 Google I／O 大會上，Google發布了一款當時被認為定義了未來十年科技走向的產品──Google Glasses，根據TechCrunch報導，在L4創新的Google Glasses雖然曾在2012年被《時代》雜誌評為該年度最佳發明之一，但這個新穎、前衛的Google Glasses卻叫好不叫座，在商業市場領域顯然沒有取得成功。最終它還是失敗了，Google於2015年初宣布停售Google Glasses。除了在L4的失敗之外，L5的自駕子公司Waymo也在今年1月裁員，也稱不上順利。其他的也就乏善可陳，因噎廢食。

再來是蘋果公司的庫克了。身為執行長的他，卻非常成功地扮演原營運長任務，但在創新方面，除了Apple Watch及AirPods 在L4方面的成功之外，傳聞許久的MR裝置及Apple Car，卻始終無緣面市，這也說明蘋果公司漸漸從破壞式創新霸主變成一個穩紮穩打的保守角色。後勢難以評估。

最後是微軟了。

路透的報導同時指出，執行長納德拉從2014年就展開了瘋狂的收購模式，先是以25億美元的價格收購知名遊戲「Minecraft」的開發商Mojang Studios，後來又用260美元的價格收購LinkedIn、以200億美元的價格收購人工智慧開發公司Nuance。最後是在2022年1月宣布以690億美元的價格宣布收購動視暴雪（Activision Blizzard）。最後就是發表了由ChatGPT和GPT-3.5支援的全新搜尋引擎Bing和Edge瀏覽器，造成市值狂飆。

不知至此讀者是否看出一些端倪？微軟已積極地掌握全球數位經濟的話語權，這也說明了全球都在期待這個較接地氣、對內容及應用服務的二次破壞式創新，這個勢頭遇小不易。

（作者為科技媒體專欄作家）