華府廣播節目主持人尼克森（Garland Nixon）日前爆料，引發高度震撼與議論。他引據白宮內部人士透露，當被問到有什麼比「新保守派烏克蘭方案」更大的災難時，拜登答說：「等你看到我們毀滅台灣的計畫就知道」。對此一爆料，白宮迄未承認或否認。

與此同時，夏威夷智庫「太平洋論壇」發布特別報告指出，無論美國是否出手干預台海衝突，萬一中國攻陷台灣，後果將驚天動地：中國可一勞永逸地超越美國在印太地區的實力和影響力，「中國治世」（Pax Sinica）的時代就將到來。美國的世紀領袖地位及影響力將趨於式微；盟國對美國安全承諾的信心將大打折扣；美國領導的聯盟體系將會動搖；各國將會採取自求多福的政策調整對華態度。

該報告的標題《台灣淪陷後的世界局勢》，據介紹此一報告的黃介正教授指出，最早有專家建議，應針對台灣淪陷後的局勢發展進行兵棋推演，但有人提醒此構想可能打擊台灣士氣，引發不必要的誤會和緊張，遂改以研究報告的方式進行。

這兩則新聞，都折射了一個既敏感而又重要的事實，那即是美國無論政府與智庫都已在為台海形勢的「D-Day」及之後的局勢發展預為部署了。

想來也十分合理，畢竟台灣之「得與失」，對美國霸權之存續，誠如《報告》所分析的，太過於重要，但從美國智庫如此認真思考「台灣淪陷」後的局勢看來，台海形勢已處於大變的前夕已非難以想像，並且，也與傳聞中拜登所說的「毀滅台灣」計畫在邏輯上是否若合符節的。

應該看到，預為部署的也不只是美國，還有北京，甚至是周邊國家。2019年2月，習近平正式向台灣提出「兩制台灣方案」，呼籲台灣與大陸共同協商兩岸統一前與統一後的相關事宜與安排，當然這只是北京當局的方案A，是所謂的和平統一；萬一行不通，想必還有方案B，那就是武力統一了。從美國方面的動作來看，看來似乎更傾向於判斷後者的可能性更大。

其實更早的還有日本。一早就提出周邊或「台灣有事」的概念，近年則在美國縱容下在所謂的西南諸島部署旨在針對中國的中程導彈。但日本和美國在台灣問題的心態上還是很有差異的，美國看台灣，是可以「玉碎」的，日本看台灣，則是但求「瓦全」，無論玉碎還是瓦全，說到底，都是超前部署。

再一個超前部署的就是台灣本身了。在美方強烈建議下，把兵役延長，並購買火山布雷系統，調精銳部隊赴美受訓，擺明了要將台灣打造成個刺蝟島；最新消息是在關鍵時刻，下達動員令後，即管制媒體與記者，並把16歲以上的青年全部造冊動員。

台灣當局之外，台灣各個政黨及一眾政客有無超前部署，令人好奇，理論上也不排除可能性，可以確定的是，所有這些在萬一「D-Day」到來時都將全部現形。

新冷戰似乎已然來臨，就像韓戰與越戰為「舊冷戰」定界一樣，除了俄烏戰爭，新冷戰的定界難道真的還會有台海之戰嗎？

（作者為鳳凰衛視資深評論員）