近日教育部要求地方主管教育機關將16歲以上學生造冊，全數納入全民防衛動員署新建雲端系統，顯示政府朝向積極籌備動員學生保鄉、救護及武器生產；消息傳來全國震動。

出嘴巴的，永遠是政客，流血奉獻生命的，永遠是平民百姓。「任何戰爭都是政治的」，這是軍事的鐵律；政府居然率眾走上戰爭之路，絕對是政治的問題。作為一個小市民，我們有權要求政府全力避戰、而不是備戰。

仗怎麼打，那是軍人的事情；怎麼治理，那是政客的問題。在一個團體裡面，小市民願意壓抑某些個人自由、換取集體自由，政客就是利用小市民在集體的壓抑與無奈，驅使小市民 走上戰場，連高中生都不放過，是何等的冷血，僅僅是為了自己的私利與權力！

823炮戰時，邱部長年僅5歲，蔡總統2歲，一群沒有打過仗的人領導台灣備戰，對於戰爭的激情居然超過小市民，簡直無法想像。一個心理學名詞可以形容這些無良的政客：偏執狂。權力越高、越希望戰爭的政客，其偏執狂程度也越高，拿破崙、希特勒、毛澤東甚至於普丁和澤倫斯基也都是如此。

澤倫斯基以為在西方國家的支援之下，就可擊敗俄羅斯，他好像忘了超過1千萬散居在國內外流離失所的難民，這就是偏執狂政客！美國看到烏克蘭軍隊不論代價的抵抗俄軍，烏克蘭能、為何台灣不能？

在美國「建議」之下，台灣開始自我武裝，企圖以舉國體制動員所有資源，讓每個小市民享受戰爭的殘酷。

我們花一點時間了解為何中共不放棄武力的原因，就會發現，二十大報告中，大陸對台政策仍以和平交流發展為主軸，中共不承諾放棄使用武力，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分子。

外部勢力指的是介入台海的美西方國家，和台灣一點關係都沒有。至於台獨分子，就是當今的執政政客，若更狹義地講，就是台獨頑固分子，而不是廣大的小市民。究竟中國大陸必須考慮日後的治理，犯不著得罪小市民。你高興也好、生氣也罷，事實上，中共就是這麼講的。作為全民政府，難道不應該和共產黨去談？

現在政客把小市民綁在台獨的戰車之上，要求小市民為政客率先流血，這是什麼歪理？喊了好幾年的「防衛固守、重層嚇阻」怎麼一夕間消失了？如果防衛與嚇阻真的這麼厲害，怎麼還輪得到小市民出征呢？難道邱國正不需要給個說法？

政治治理無能、建軍備戰失焦，導致小市民必須為他們埋單，指控他們「禍國殃民」，絕不冤枉。事實上大家都知道，兩岸問題的癥結不在於軍事，因為台灣軍力遠不如對岸；兩岸的重點是政治，也只有政治才能談「避戰」。蔡政府全力扈從美國備戰，不謀求與大陸交流對話，一心謀獨而不顧人民的生命安全，難道是愛台灣的表現？

（作者為台灣國際戰略學會研究員）