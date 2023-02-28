外交學者網站日前刊載錢德蘭．奈爾（Chandran Nair）文章，直指西方媒體集體捲入一場由當今數位技術驅動的宣傳戰，關鍵特徵是無情地抨擊中國；共同形成中國是對世界的威脅、必須將中國與每一個可能影響西方的全球事件聯繫在一起、必須採取一切措施、即使是非法和不公平的方法，阻止中國崛起等三段核心指導原則，造成當今西方主流媒體的反華言論已到離譜程度。

錢德蘭是「Global Institute for Tomorrow」的創始人兼首席執行官，去年出版《拆除全球白人特權：後西方世界的公平》，致力於建立擺脫受西方主媒言論控制的國際媒體生態。在原題：《西方媒體反華言論已到離譜程度》中，錢德蘭批評西方主媒首先建立相信中國是對世界威脅的共同認知，幾乎到了根深蒂固的宗教式信仰，抓住每個可用的機會無情透過媒體加強這種信念，但關於中國如何以及為什麼成為威脅的證據，卻從未被探討過。因而當涉及中國議題時，大量證據表明中國不是全球威脅的證據就被忽視，連新聞基本原則也被略過。

其次，為強化中國威脅，西方主媒必須將中國與每一個可能影響西方的全球事件聯繫在一起，提供一個又一個抨擊中國的機會，並提升西方主媒作為國際關係中對與錯仲裁者的角色資格。基於西媒共同建立的反中價值觀主導下，向國際讀者推銷必須採取一切措施，就算是非法和不公平，也要阻止中國崛起。因而從碳排放、新冠疫情、到俄烏衝突，都能找到角度用來妖魔化中國。

錢德蘭示警西媒正在重拾19世紀末的「黃禍論」，且毫不掩飾地灌輸這樣的恐懼，甚至脅迫盟友拋出荒謬的提問：「對中國的崛起該做些什麼？」

雖然近來越來越多像錢德蘭這般挑戰西方主媒的學者和媒體人，但在西方主媒運用新媒體技術形成國際資訊網覆蓋下，如同激情乍現的沖天炮般、只在黑夜中提供短暫的光明。執著捍衛西方霸權的西媒仍然拒絕面對反中造成全球破碎化的苦果，拒絕面對一再渲染中國威脅後，西方正形成嚴重的反亞裔種族敵意。

根據美國「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）組織統計，新冠疫情爆發後美國民眾敵視華裔的情緒上升，僅僅疫情首年亞裔餐館生意減少18.4%，達74.2億美元；從2020年3月到2022年3月間，美國共發生近1.2萬宗針對亞裔的暴力事件，但不論印度或日韓、東盟國家等都是亞裔，都是這波反亞裔浪潮的受害者。

過度渲染中國威脅，正加速非西方國家走向非西方化，就算西媒全力打擊俄羅斯，但非西方國家大都不肯加入軍援烏克蘭或經濟制裁俄羅斯，連沙特和巴林都傳將和俄強化軍事交流；巴西也力主俄烏和談，整個美國「後院」中南美洲越來越和美國不同調。歐盟主要國家德法等國，不論是對中國或對俄烏戰事，也有不同於美國的盤算。

美國聯合西方對中國科技封殺，企圖將中國擠出國際經貿供需圈外；然而，卻造成西方國家驚人的物價上漲，產業脫序、企業虧損與失業正積蓄龐大民怨，走上街頭抗議。西媒在反中、去全球化、鞏固西方權力的宣傳中，不但不能用事實說服非西方國家：去中國化後，地球會變得更好；反自曝西媒自大、對中國無知和對全球共同福祉的破壞與漠視。

（作者為資深深媒體人）