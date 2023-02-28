林智堅論文抄襲，碩士學位遭台灣大學及中華大學撤銷，在蔡英文支持「戰清白」下，林智堅向教育部提出訴願。林智堅戰清白，民進黨大敗。戰了半年，教育部駁回林智堅對中華的訴願，未待台大訴願結果出爐，林智堅承認論文有「瑕疵」，撤回對台大的訴願。

去年8月9日台大撤銷林智堅學位，當晚陳建仁就在民進黨一場活動上說，台大很突然發表結論，但對於相關當事人提出的論證，並沒有充分納入；相信未來一定能真相大白，給林智堅一個很好的清白。

如今，真相大白，林智堅就是抄襲，他放棄戰清白，向社會大眾道歉，但當初誤導全國人民認知，為政黨利益不惜傷害台大學術名譽的台大校友蔡英文、陳建仁，難道不也該公開道歉嗎？台大前校長管中閔就質問，當初認為台大很突然發表結論，未充分納入林智堅所提出的論證的人，「要不要出來表示一下看法？」「台大是你們可以隨便指控和汙衊的嗎？」

去年林智堅遭檢舉論文抄襲，管中閔即堅定表示，「學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大一定堅持此一標準，不會含糊以對」。即使面對強大的政治壓力與側翼攻擊，台大未曾動搖，仍依照嚴格的學術標準，完成論文案的調查與審定。管中閔挺起脊梁骨，力抗政治打壓學術獨立，再次展現知識分子不向當權低頭、不與威權妥協的風骨。

蔡英文又何止在論文案上欠大眾一個道歉，他與當時的行政院長、也是台大校友的賴清德「卡管」500多天，違反大學法精神，赤裸裸干預大學自主，窮盡各種理由不讓管中閔上任。卡管不成再強行拔管，管中閔上任校長第8天，蔡系監委就以他過去擔任政務官期間曾為媒體寫社論，認定其「違法兼職」而通過彈劾，公懲會更史無前例的公開審理，極盡羞辱，千方百計要讓他下台。行政院、立法院、司法院、監察院，都加入攻擊行列，整個國家機器都動起來，手段之醜陋卑劣，如馬英九所批評，「北洋政府都沒這樣專斷跋扈」。此種只有獨裁國家才敢幹得出的醜事，絕對是台灣民主的汙點。

管中閔不續任台大校長後，整理卡管期間心情記事於臉書發表，我每篇必讀。由當事人的視角看這起台灣高教史上的空前大風暴，尤其觸目驚心。例如他回憶到，在綠營立委展開政治追殺後，自己不過在臉書上寫下「I aｍ fine.」短短三個字，柯建銘竟要他「自行婉拒聘任」，還恐嚇他「不然不死也半條命」。對此，我尤有感觸，這種國會黨鞭公然威脅大學校長當選人的惡行，就是我一再提醒、多年來持續對抗的「邪痞者梟叫狼嗥」。

管中閔說，卡管風暴幾乎摧毀了台灣的大學自治，他身處風暴中心，遭受各種力量夾擊，身心飽受摧殘。最後雖然挺過這場風暴，但不是勝利者，只是一位不願也不曾被擊倒的倖存者。但我們看來，他堅持不退，與台大同在，挺過的不只是國家機器、綠色恐怖的迫害，更是以堅定的意志，挺住了大學自治及台大尊嚴；若沒有他的「倖存」，台大能否在蔡英文下令全體黨公職支持林智堅戰清白的壓力下，守住學術倫理與誠信，恐是未知。

百年前北大校長蔡元培推動、捍衛大學自治；怎想到百年後，政治力肆無忌段介入大學自治，以謊言摧毀人格清白的鬧劇，竟會在台灣上演。紀錄這起事件的新書《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》將於3月出版，大家都很期待。管中閔無懼當道打壓，為大學挺起脊梁，盼有更多人效法管爺的風骨與精神，支撐台灣民主的脊梁。

（作者為前總統府副祕書長）