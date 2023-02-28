國內蛋荒未解，民眾二二八連假到南投旅遊，不忘到雜貨店搶蛋，造成當地餐廳業者只好推出沒蛋的炒飯應急。老百姓過得如此悲情，顯然蔡政府針對五缺之外加上缺蛋、缺藥的七缺問題，沒有對症下藥。

為解決缺蛋問題，農委會喊出短中長期六大解方，先從澳洲進口殼蛋、蛋液應急，首批已抵台，卻將先提供加工業者使用，說也奇怪，究竟進來多少蛋？農委會竟沒有放在貨架內宣展示，反而當成國家機密祕而不宣。

由於殼蛋進口牽涉到檢疫問題，政府現在除澳洲外還向哪些國家探詢蛋源？農委會的解答竟說現在是「全世界都在找」，還在接觸任何有可能的國家，六大解方頓時成了緩兵之計，相信很快就會被拆穿。

同樣缺藥缺了大半年，衛福部不為所動，卻趕在連假中宣布短中長期方案，提出對近期短缺藥品暫不調整藥價，還說要籌組「防缺藥中心」平台，即時掌握缺藥品項，未來缺藥品項更將由中央統一購買，就差沒說又要組個「缺藥國家隊」。

蔡政府「國家隊」惡名昭彰，新冠之初，口罩國家隊卻讓民眾排隊買口罩；疫苗國家隊不僅買不到疫苗要靠民間購捐，國家隊的高端疫苗又無法通過國際認證，還鬧出炒股弊案。就連中南部這幾年鬧旱災，政府成立抗旱國家隊，砸錢挖水井，還是年年喊缺水，行政院直到現在才要開會討論。

民進黨執政看天吃飯，老百姓過得很悲情，倒台官員卻不愁沒去路，去年3月全台大停電下台的前台電董事長，現轉任桃機董事長，看來民進黨官員為何敢坐視七缺危機，因為就算下台，也不缺其他位子。