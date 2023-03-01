最近我在工作中做了一套專題，找了三位2020年才來大陸的台灣小妹子（都是2001、2002年出生的），談談他們從小到大的生活經驗，與對大陸的認知，在此節選了一些比較有意思的重點分享。在跟這三位妹子講話的過程中，我幾次都有「真的嗎？不用太顧慮政治正確」的確認。

●「今年春節，我回台灣賣了熱奶寶」——小Ｚ同學

「高三時跟同學說要去大陸讀書，很多同學的反饋是為什麼要去大陸讀書？那裡感覺沒什麼——在我們那裡（南部偏小城市）的高中，去大陸讀書的情況並不普遍。其實在我成長的環境，有接觸大陸經驗的民眾不多，民眾對大陸的信息獲取主要源自電視新聞。」

「但最近有初中同學會拜託我買安慕希回台灣。從我高中到現在，也沒過幾年，但這類改變在很快的時間內發生。」

「這一次我在台灣雲林擺攤賣熱奶寶，有客人跟我閒聊時知道我在長沙讀書，會說『哇長沙有茶顏悅色』 『長沙夜生活多』。過去台灣新聞上出現最多的就是北京、上海、深圳，現在台灣很多人會知道長沙、甚至對這座城市有個初步概念。」

「一開始決定在台灣擺攤賣熱奶寶的時候，心裡也沒底，也怕賣不出去，因為不太確定台灣民眾的認識度和接受度。結果擺攤短短3、4天我賣了五六百隻熱奶寶吧。」（作者補充：訪談的時候，我不知道什麼是熱奶寶，我辦公室的大陸同事也不知道。結果妹子跟我說，在雲林的夜市擺攤的這幾天，很多台灣人都知道。）

「知道熱奶寶的人很多。很多人跑來跟我說，在小紅書上看過，現在台灣竟然也有了！不知道的人，也會問我這是什麼？我就會跟他們解釋這是大陸小吃，他們聽到是大陸來的食物也不會有什麼特殊反應。」

●「我家裡的十歲小妹妹，已經會認簡體字」——小Ｙ同學

「雖然作為00後，成長於社群媒體和中國大陸崛起的時代，但在國小、初中的時候，電視新聞仍是獲取大陸信息的重要來源。所以如果問那時對大陸什麼想法，就是廁所都沒有門吧。」

「後來高中之後接觸大陸的綜藝節目和陸劇，自然就會對大陸有更多認識。比如你看現代劇，自然而然就會認為『大陸看起來也挺進步的』，也會有同學喜歡大陸歌手，比如周深，還有一些古風的歌手。其實大家不會去聊對大陸什麼看法，會認為這有政治敏感，但會知道同學看哪些大陸節目、喜歡哪些明星。在這些軟性的文化上是可以聊的。」

「我有一個10歲的小妹妹，特別喜歡刷抖音，遣詞用句就會跟大陸沒差別。她沒去過大陸，但會寫簡體字——我來大陸讀書後要寫一些簡體字還會想一下。但到了我小妹那一代，會非常普遍。她看抖音、玩狼人殺，會跟我分享抖音的內容，還會問我的大陸同學是哪裡人。」

「我們小時候，對中國大陸就是一個整體的印象，但她年紀這麼小已經大概知道大陸很大、有不同的省份差異，已經有一個初步的概念。」

「當然，對於我這一代台灣人來說，這麼小的年紀就會寫簡體字，普遍會認為『這樣不太好』。但如今小紅書上都有台灣初中生寫簡體字，何況是小妹這一代呢？」

●「大陸同學在認識我之前，還以為台灣已經回歸了」——小Ｌ同學

「很多人會說，台灣年輕人受的歷史教育很不足。在我這一代歷史教育怎麼教，其實要看所碰到的老師的立場。比如比較偏藍的老師會說『日本那時將台灣珍貴的木材都運走』，會強調日本對台灣殖民的剝削，但如果是另一種政治立場的老師，就可能會說『日本建設台灣』。」

「我成長過程中很多人因為父母親戚的原因，去過北京、上海等城市，且去過不只一次。其實每隔一陣子就去這些城市，自然就目睹城市變化，不會認為大陸多落後。周圍人批評大陸的，大概就是隨地吐痰、插隊這些，但這些大陸人自己也會批評。」（作者補充：這位同學成長於台北市的私立學校，同學好友的家境不錯、甚至會往返兩岸，所以有條件相對良好的同溫層）

「台灣社會在政治上很警惕大陸，但是會用很多大陸用語，而且不會把這些『政治化』，跟親不親中沒關係。當然也有人是全面拒絕任何跟大陸有關的事情，比如會有人呼籲大家不要用『視頻』這種說法，這是大陸的詞，但也糾正不過來。」

「我到大陸讀書後，有時還會給台灣朋友潑點冷水——感覺現在我周圍台灣朋友想像的大陸，反而比我親身感覺的進步。他們從社群網站上會感覺大陸科技發展很快，外送費很便宜，打車很方便，生活很進步。我還得告訴他們每個地方不一樣，不是所有城市都是一二線城市......」

「大陸同學在跟我熟悉之後，反而會跟我感歎『意識到兩岸差距了』。這不是指政治層面。比如我爸媽從小就告訴我不結婚沒關係，但我同學的父母還是會早早地催婚、催找對象。在日常生活和對未來的規劃上，學校的台灣同學和大陸同學不太一樣，大陸同學會說我們台灣人『活得很自由，感覺想做什麼做什麼』。比如讀得不開心可以先休學、可以gap year，同學很多人背負著父母、甚至是社會對於『你應該如何』的期望，想脫離又脫離不了。」

「一個同學在認識我之前，一直以為台灣已經回歸了，台灣人也一起在晚餐時間看CCTV。我回台灣前還有一個朋友問，你在台灣能用微信嗎？感覺到了我這一代，台灣對大陸的瞭解在上升，反而很多大陸人對台灣不熟悉。」

（郭雪筠/台北女孩看大陸）