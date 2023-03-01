二二八的歷史完全顛倒，真相被掩蓋，現成了台獨正當化的根基，把當年打殺中國人的暴行完全美化，行政長官陳儀最被醜化，陳儀其實被公認是我國最好的清官。而當時事件的處理，陳儀、蔣介石、白崇禧都做得不錯，要勉強說有錯，那實在可說是誤判寬仁而已。

事前，民國35年11月，陳儀要把駐台的60、72軍調走。蔣介石在台灣光復一周年到台灣來慶祝，看台灣萬民歡呼，人心甚佳，就問陳儀可否讓軍隊調走，蔣在山東勦共需要。陳同意，他的親信湯恩伯及林蔚等，就由南京飛來台勸阻。湯說：「台人新附，人心未定，一旦有變，何以應付？尤其是在日軍服役及勞工分子，因受日人皇民化教育，恐其仇視祖國，可能結聚作亂，需駐軍防變。」陳儀說：「我以至誠愛護台灣人，台人絕不會仇我，萬一有意外，我願做吳鳳。」

事發後，蔣介石即在《上月反省錄》中寫道：「台灣暴民乘國軍離台，政府武力空虛之機，發動全省暴動，此實不測之禍亂，是亦人事不臧，公俠疏忽無智所致也。」他又寫：「台灣群眾為反對紙煙專賣等，起而仇殺內地各省同胞，其暴動地區已漸擴大，以軍隊調離台灣，是亦一重要原因也。」

事件起因就是日本人的仇視中國，即湯恩伯擔心的仇視祖國情結，加上美機轟炸、經濟蕭條、戰後糧食短缺、通貨膨脹及社會秩序破壞等等，不過這只是次要因素。所謂的「官逼民反」或「窳政」，都是欲加之罪，這完全是政治扭曲後的假記憶，並非歷史真相。

首先來台的中央社駐台主任葉明勳就說，陳儀廉潔律己，在松山機場一下飛機就說：「我是來做事，不是來做官。」陳儀帶來的幹部如嚴家淦、任顯群、孫運璿、謝東閔、黃國書等，也是好官能吏，葉說：「但他忽視了台灣甫脫離日本統治，猶未調養生息的特殊社會環境，民主寬容，在政治上放得太鬆，給台胞參政權，電台報紙、集會遊行皆放任自由，結果反生意外。」

（圖：郭冠英提供）

紀念二二八實在說不通，因為當天是外省人在台北被毆殺，然後蔓延到全省，到3月底事已平，還有幾千人擠在基隆碼頭，想逃回福建，如驚弓之鳥。

談這件暴亂有點不可思議的是，只有好人，沒有壞人。事件中前死的外省人無辜，後死的本省人也無辜，那壞人到哪裡去了？

事件後陳儀隻身離台，其政策及幹部未動，接陳的魏道明蕭規曹隨，後來陳誠推行土地改革政策，也是陳儀最初的規畫，那所謂外省人的「窳政」，究竟是何所指？

經歷此事的新聞界人士江慕雲，在一篇的〈為台灣說話〉的文章中，對陳儀在台灣的施政，有下列評述：「陳儀長官沒有希望台灣弄不好的理由，他有理想，他想著在海島真正實現三民主義，作為三民主義的實驗園地。

他要在一個目標和一個組識之下，使政治、經濟、教育、文化、獲得全般的配合，使海島成為一個真正的樂園。

（圖：郭冠英提供）

他採取建立經濟防波堤的辦法，在經濟上以專賣貿易政策彌補省庫的財政，以獨力來擋拒中央對台灣的索求，以政府經營的工廠發揮生產效能，用大量資金，從事復興建設，也企圖以政府的土地交給佃農集體耕種…。

他反對台灣駐兵，他絕不希望而且也不必要以軍隊來增加台灣人民的麻煩和負擔，認為這不是征服的土地。他有理想，有計畫，有魄力，他應該欣受台灣人民的擁護，而事實竟不盡然。」

行政院長翁文灝在民國39年陳死後，曾以此詩懷念他：

「海陸東南治績豐，驚心旦夕棄前功；

試看執楫理財士，盡出生前識拔中。」

二二八事件的時序大致如下：

27日晚，查緝私煙，打死一流氓。

28早，暴民燒殺菸酒公賣局。下午，攻打長官公署，搶奪衛兵槍枝，暴亂開始，全面毆殺外省人。「二二八處理委員會」在中山堂成立。

3月1～8日，暴亂蔓延全省。「處委會」為暴民控制，各地政府、警局被占領接管，電台廣播推翻政府。蔣介石日記載；「自上月28日起，由台北延至全台各縣市，對中央及外省人員與商民一律毆擊，死傷已知者達數百人之多。陳公俠不事先預防，又不實報，及事至燎原，乃始求援，可歎！特派海陸軍赴台，增強兵力。此時共匪組織尚未深入，或易為力，惟無精兵可派，甚為顧慮。善後方策，尚未決定。現時惟有懷柔。此種台民初附，久受日寇奴化，遺忘祖國，故皆畏威而不懷德也。」