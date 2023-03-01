戰略計畫是完成目標的一套模式邏輯，現實中它便是一種操作性的路線圖。「毀台」絕不是立即呈現的問題，而是透過路線運籌帷幄、理性的程序進程與行動資源投入，以觸發「毀台」所需張力，這個張力多種途徑皆指向「戰爭」。不禁要問「台海戰爭果真如美國自我設定，就能自我實現嗎」？

戰爭時間表的假設

首先出現的是心理影響，也就是台海戰爭時間表的假設。隨著習近平的第三次續任中共總書記，美中關係瞬間急速升溫，導致美國軍方與民間智庫不斷釋出戰爭爆發的時間點，如美海軍作戰部長吉爾迪的2023年、美空中機動司令米尼漢2025年、CSIS與日本所設定2026的兵推想定、前印太戰略司令戴維森的2027年等。美國軍方設想及其相關兵推所認定的戰爭時間表，真的是憂慮真實戰爭爆發而來嗎？

美國對於高強度的衝突思維，威懾在前、開戰在後，是有邏輯順序，別忘了美國在西太平洋地區目前正實施戰略威懾計畫，戰爭爆發代表著威攝行動的失敗，要避免威懾的失敗，必須正視解放軍快速發展事實，做好威懾戰略的建構，此包括擴大第一島鏈的軍事聯盟、強化西太平洋兵力結構部署，加大投資軍事裝備發展。這套執行程序，預算、建造、聯盟、威懾性聯合演習，是當前五角大廈與印太司令部刻不容緩的工作，威懾戰略效果越好，戰爭發生機率越低，就算被威懾者孤注一擲的盲動，其戰爭的功算也越高。

戰場設定與戰爭後果

美國軍方的積極行為，說出了解放軍是假想敵，解放軍力量急速成長，對美是一個重大威脅，而台灣與中國之間存有主權爭端，被美國運用設定為戰場，不但是自然的事，且更能集中力量，以台灣為中心進行戰場經營。同時，透過否定戰略逐次升高政軍手段誘導戰爭爆發，以達到消耗中國國力的目的。日本在一月份的2026兵推想定，不也是以台灣遭逢中國入侵，作為兵推起始！這可再一次檢證了戰場設定的確立。

其次，由「美國防衛威脅降低署」所贊助的出版物《台灣淪陷後的世局》，其內容已經引起了台灣百姓的關注，通過黃介正教授的介紹，得知該報告是美國在台灣淪陷之後，對區域地緣政治變化的憂心。但從台灣的視角分析，這份預測應該可以理出三個理解：一、美國透過危機升高程序的設計去操作台灣，理想狀態下中國應該會進行武力統一行動，台海戰爭應該無法避免；二、戰爭的結果，不論第三方是否介入，中國奪島行動依舊會成功，台灣終將淪陷；三、台灣淪陷美國將直接面對中國地緣政治挑戰，韓、日、澳、歐、印等國也不會好過，所以在戰爭爆發前，應達成對中的集體防衛共識，共建聯盟嚇阻力量。

這份報告，對台灣而言，其直接意義也有三點：一、台灣將面臨戰場經營的安全援助壓力；二、交戰時刻成為代理人戰爭的現實；三、戰爭摧毀力量帶來台灣極度災難場景。這些意義通過美國智庫學者與想定兵推的演繹，給出了理論與實踐上的證實，明鑑對照有如今日的烏克蘭。

一桃殺三士的實戰場景

戰爭是一種互動產物，日本一月初的戰爭遊戲設定，給出「美、日、中、台」四個行為者，並且假定了「中國入侵台灣」為動因，但這是必然的嗎？

首先，是美、日操作。美國在台海衝突的設計，依據約瑟夫奈伊的摹本，其邏輯可分為四個進程，「美國與台灣站在一起，直到台海衝突爆發；因美軍在日本有基地，導致日本國土遭受攻擊，日本隨之參戰；日本參戰後，美國逐次脫離戰場，並轉變成維和姿態，派出PKO部隊，完成以美國為首的新戰略平衡態勢。」奈伊的摹本相當符合美國安全援助辦公室（SAO）的職能設計，軍售與貸款、軍事教育訓練與培訓、和平部隊的維和（PKO）。

對於日本而言，則有阿米塔吉為日本安全設計的路線圖，經過安倍與岸田的努力，終於在不改變和平憲法條文下，由專守防衛轉變成攻勢防衛，由駐兵本土轉變成得以海外派兵的積極作為，日本心中所想，乃是透過這次戰略機遇，恢復正常國家的實現，但戰爭一起，日本被捲入台海戰爭，正常國家的日本夢，恐也隨之消逝。

其次，所謂美國與台灣在一起的說法，從最近的趨勢觀察，美國對台所作的安全援助，符合安全援助辦公室的設計，尤其是軍售、貸款、教育、培訓的工作進程。依據美國海軍戰爭學院學者雷契爾德科忒梅慈（Rachel Tecott Metz），對安全援助操作程序的歸納，可區分四個層次：即「指導（戰略設計）、說服（菁英的順從）、條件設置（監督）、直接指揮（如日韓）」。由這四個層次判準當前美台關係，便能理解彼此關係的進程了。

但是，當國軍背負起備戰的建設與威懾任務時，政治菁英也應該要負起「開戰與避戰」的政治決斷責任，不能簡單地說出「備戰而不避戰」的模糊表述，因為台灣若發生戰端，正如老子所言，「師之所處，荊棘生焉。大軍之後，必有凶年。」不但台灣百姓痛苦，部分政治菁英的獨立夢，也將隨之消失。

最後，則是中共的態度。他會不會不顧中國的復興夢，應對美國戰略設計的實施程序下，點燃實戰落入戰爭陷阱，協助美國實現「一桃殺三士」的完美規劃？這也是所有計畫的關鍵。

美國誘戰下的中國行動

2020年超限戰作者喬良，提出《台灣問題攸關國運不可輕率急進》文章，已經說明了中國在武統台灣問題上，必須保持定力與慎戰態度。但從美國來看，這也正是美國可藉由台灣議題，再塑亞太新權力平衡的窗口。由此角度分析，美國基於台灣關係法與議會政治，同步加速安全援助計畫的運行，也就不足為奇，但其所延伸的政治壓力卻在中國的一方。

定力是「勢機」的掌握，慎戰是「重心」的理解。從中國看來，台海問題重心在美國，而美中都是大國，全球性的合作與衝突，都可以被轉化為戰略手段，更可以揮灑毛澤東「你打你的，我打我的」戰略思考的實踐。

2022年俄烏戰爭爆發，中國主張中立的立場，從戰略分析此舉便是保持戰略彈性，以備「勢機」到來。2月4日空飄氣球隨大氣環流入境美國，美國動用空空飛彈射擊摧毀氣球，美國兩黨政治的躁動，讓中國有了表達底氣。

從王毅參加2月17日慕尼黑安全會議，陳述中國立場之後，2月20、21日中國相繼推出「反霸」、「全球安全倡議」兩文件，2月24日更提出俄烏戰爭12點和平立場聲明，結合起來，便是「反美霸、倡和平、止戰爭」，尤其是12點和平立場聲明，乍看之下這12點聲明與一般停戰談判程序相去不遠，戰略上卻蘊含大意。

12點聲明被西方認為無新意，但烏克蘭總統澤倫斯基對和平聲明，並沒有完全否定，而且還想與習近平溝通其意，之所以如此，主要關鍵在第一點「尊重各國主權完整」的訴求。當中國要求俄羅斯尊重烏克蘭主權完整，同時也在要求烏克蘭要尊重中國的主權完整，因為烏克蘭議會早已加入美國議會政治的台灣議題。西方戰略的謀劃，權力不在烏克蘭，澤倫斯基要約束議員或調整政治態度相當不易，這也為中國下一步動作提出了鋪墊基礎。

2月26日美國華盛頓郵報，突然釋放美國官員（蘇利文、布林肯、伯恩斯）稱中國「將」提供「致命援助」給俄羅斯，主要情報跡象是俄羅斯軍火商已到達新疆軍火庫參觀，欲購買「重型自走砲、車載火箭炮」，但尚未證實已經輸送俄羅斯。中國外交部發言人毛寧在2月27日被問及對俄致命援助一事，其回應既未承認也未否認，語言保持模糊。

安全援助、致命援助、非致命援助，在美國的語意當中，都與軍事裝備武器援助相關，卻會反應出敵友身分的不同，中國正在運用美國的手段，回應美國對台灣的作法，俄烏戰爭對中國在台海擺脫戰爭陷阱，應是一個重大機遇。

美國有些戰略專家開始抱怨，為何不在支解俄羅斯之前，先行支解中國。但戰略計畫一經轉變為行動，只有得失，沒有後悔，而中國卻用此方，化解美國誘戰設計，美國能不能解開這道題，還要看美國在對台安全援助與俄烏戰爭結果上權衡了。

（作者為台灣國際戰略學會秘書長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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