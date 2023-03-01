二二八連假期間，媒體接連爆出國防部和教育部針對「可能發生戰爭」所進行的備戰工作，令人感到擔憂。先是國防部在21日公告「全民防衛動員準備法」修正草案，將全案更名為「全民防衛動員法」，並給予政府在總統發布因應戰事的全國動員令後，全面接管媒體的權力。

接著又傳出，教育部在2月時召集過地方教育主管機關討論，要求將16歲以上學生不分男女進行造冊，似有籌備動員學生保鄉、戰時投入救護及武器生產工作的意圖，尤其引發家長恐慌，質疑政府是不是真的要讓台灣走向戰爭，讓年輕學子走上戰場。

如果照國防部和教育部所言，全動法裡面的「訊息傳播動員準備方案」和「教育動員準備方案」都僅是為特殊時期做準備，現在修法只是備而不用，但距離當初動員戡亂臨時時期條款廢止已經多少年了，又為什麼要在現在重新修改類似法令？

教育部說高中生造冊是因為民防法本就有高中以上學校學生參與服勤計畫的規定，但為何過去都沒有聽聞教育部有在執行相關計畫，偏偏今年就傳出在和地方教育主管機關討論學生動員的相關方案？政府之前推動兵役延長，已經讓不少家長擔心家中兒子會不會要上戰場，如今16歲以上不分男女的學生都要被編列，令家長更加擔憂。

美國與中國之間互相抗衡，台灣原本可能還有機會夾縫中生存。但如今蔡政府的態度相當明確，已經幫台灣選擇了堅定跟著美國、對抗中共的路線，甚至看起來大有投入戰爭也在所不惜的態勢。

蔡英文在二二八紀念活動上所說，要讓台灣有尊嚴地追求自由繁榮、有尊嚴地與世界交往固然沒錯，但最大的前提就是台灣必須存在。一旦政府放棄避戰，一旦台灣捲入戰爭，尊嚴、自由、繁榮就都不必再談了。別讓台灣淪為戰場，天佑台灣。

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