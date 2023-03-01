文化是為政治服務的。音樂必須為當權者演奏。民進黨的王定宇，跟民進黨的「文化部」，赤裸裸地演給我們看。虛偽的文化，多麼噁心。

俄羅斯第一女高音安娜涅翠柯，受台北國家交響樂團邀請，要在3月5日，登上國家音樂廳，舉行音樂會。這是音樂界盛事。但是當局可不容許。

2月28日，民進黨立委王定宇說，「安娜是普丁好朋友，不應該出現在台灣的「家音樂廳，這是對烏克蘭民眾最起碼的尊重。」

文化部先是假仁假義的說，「尊重交響樂團的專業判斷」。但是，重點來了。馬上補一句，說「台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的。」國家交響樂團，秒懂。馬上乖順的宣布，就在音樂會前5天，取消安娜音樂會，安排退票。

安娜是俄羅斯第一女高音。她唯一的罪，是因為她是普丁的好朋友。普丁的罪，是侵略烏克蘭。好。

那麼，用一小包洗衣粉作偽證，侵略伊拉克，把人家國家打得稀巴爛，殺了海珊的美國總統小布希，是不是罪人？侵略阿富汗的美國總統柯林頓、歐巴馬、川普，是不是罪人？台灣一堆政客，不是削尖了腦袋，想要做罪人的好朋友？台灣為什麼不抵制美國電影、美國NBA？

敢聲討美國？還是認為，美國大人侵略伊拉克跟阿富汗，是偉大的美國德政？美國是正義之師？為什麼對美國的侵略行為，擁護不遺餘力？

拜登炸掉北溪管線這種民生設施。這是不是國家恐怖主義？台灣當然也認為這樣可以，是不是？

是誰說的音樂、體育、科技無國界？台灣很簡單，不論是非，就是做美國的舔狗。有沒有界？界何時出現？怎樣出現？得看美國大人的眼色。美國自己要是做5分，台灣還得要做足10分。努力表忠心。別人看得越噁心，自己越滿足。啊，好滿意。（作者為作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※