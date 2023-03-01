美國總統拜登遭爆料，曾說出「毀滅台灣」論，外交部強烈反擊稱此為未經證實之謠言。（圖 / 路透）

前立委蔡正元揭露美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭•尼克森（Garland Nixon）在推特上貼文說，白宮有內線消息透露，美國總統拜登說過「毀滅台灣」的計畫，遭到外交部連續二天駁斥是有心人士刻意放大疑美論、不實資訊。還進一步批鬥嘉蘭尼克森隸屬俄羅斯媒體，屬於親中親俄人士，批判蔡正元散播「疑美論」是企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心，進而破壞台美夥伴關係。但「相信美國」究竟會給台灣帶來毀滅還是永生？台灣不應該讓大國來決定存亡，應該自己走出一條和平坦蕩的道路。

嘉蘭•尼克森日前在推特上發文提到，突發新聞：白宮內部人士透露，當被問及是否有比新保守主義烏克蘭項目更大的災難時，拜登總統回答說，「等到你看到我們摧毀台灣的計畫」就知道，對於這一則未經證實的貼文內容，台灣外交部急忙澄清說，絕非事實，呼籲國內若干有心人士勿刻意放大疑美論，呼應中國大陸對台的認知戰。

一般評論認為，這又是拜登的口誤，畢竟拜登經常搞這種飛機，說錯話又被白宮更正。這一則貼文其實並非正式的新聞報導，也不具官方說法，更不能證明是拜登親口所言。但這則貼文，更像是一則脫口秀的玩笑，當有人質疑美國造成烏克蘭戰爭的大災難時，拜登補上一句，當你們看到我們摧毀台灣的計畫時，就知道烏克蘭的災難算不了甚麼。這應該是廣播節目主持人尼克森的玩笑話博君一笑，只是這樣的脫口秀文，卻讓台灣的政府很感冒，畢竟「疑美論」在台灣是大不諱，誰敢懷疑台美友誼、批評美國對台政策，都會被打成中共同路人。

如果按照政府所說，「近年台美關係持續正面發展、美國行政部門高層不斷展現對台海和平穩定支持與堅定承諾」，那麼尼克森在推特上的發文「毀滅台灣」是如何而來？我們寧可相信尼克森的貼文是一則脫口秀的玩笑，也不願認為這是拜登的口誤，更或者是拜登親口所言的內心話。畢竟「毀滅台灣」是2300萬條人命、足以撼動世界局勢的一場戰爭，負責任的台灣執政者應探究其真實性，而不是一昧指責是有心人刻意放大「疑美論」，是中共的同路人。

美國為自身利益利用他國，在無利用價值或為自己脫身而丟棄盟友，比比皆是，遠一點的如南越阮文紹政府，最近的如阿富汗政府及被利用來對抗聖戰組織的庫德族人，現在則利用烏克蘭來削弱俄羅斯。拜登親訪基輔，鼓舞支持烏克蘭繼續抗俄，強調美烏關係堅若磐石，但為何躲在幕後，不直接出兵幫助烏克蘭？澤倫斯基甘願為美國的棋子，自扮抗俄英雄且使烏克蘭淪為戰場的地獄，美國表面上在幫助烏克蘭抵抗俄羅斯，但實際上在摧毀烏克蘭。

美國重施故技的利用台灣來削弱大陸，而台灣領導人卻甘之如飴，不知道表面幫助台灣，而實際上在摧毀台灣，導致台海戰爭的政客們，縱然能脫身逃亡外國，而其親人尚留在台灣受戰爭的摧殘，於心何忍？

尼克森貼文提到所謂的「新保守主義烏克蘭項目」，就是在美國領導下的北約東擴成為美國官方政策之前，新保守主義者就支持北約東擴到烏克蘭。他們認為烏克蘭加入北約，是捍衛美國全球主導地位的關鍵。蘇聯解體後，西方國家在烏克蘭策劃顏色革命，不僅是烏克蘭加入北約和歐盟的前奏，還是西方自由主義霸權擴張的前奏，導致俄羅斯為保障國家安全入侵烏克蘭，迫使烏克蘭倫為戰場，使人民過著有如地獄般的生活。

美國建國240多年歷史，只有16年沒打仗。在冷戰結束以後，美國發動了伊拉克戰爭、阿富汗戰爭、敘利亞戰爭和利比亞戰爭。美國享譽世界的經濟學教授杰弗裡•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）發評論稱，烏克蘭戰爭是美國新保守主義運動30年計畫的高潮。

所以烏克蘭戰爭的悲慘，其實不就是美國挑起的禍端嗎?，而「毀滅台灣」，正是美國策動圍堵中國大陸崛起的一個重要環節，台灣的角色就如同烏克蘭加入北約圍堵俄羅斯，台灣被當成圍堵中國擴張的一柄刺刀，說美國正在，或者有計畫的「毀滅台灣」，其實是政治旁觀者的銳利雙眼看出了這一切，他在警示世人、警示台灣，不要讓美國「毀滅了台灣」。「毀滅台灣」論絕對是旁觀者清、當局者迷。

俄烏戰爭已經開打一年，至今雙方仍在持續的激烈戰鬥中，一篇篇的報導讓世人了解戰爭的殘酷，許多受訪者告訴國際特赦組織，他們在攻擊後毀壞的建築物瓦礫堆中，看到沾滿血跡的遺體和分離的身體部位，包含腿部和手部。原本美麗的村莊，現在卻是斷垣殘壁，樹木都被燒光，街道堆滿殘破的建築瓦礫。而台灣很可能在美國的主導下與中國大陸發生戰爭，重演烏克蘭的悲劇。

台灣的未來應該由我們自己來決定，不應該成為強國的棋子任意犧牲，一場決定台灣的前途「兩岸進行和平談判的公投」是必要的，由台灣人民自己來決定應該如何與大陸展開和平談判簽訂和平協議，杜絕戰爭的發生，戰爭不應該由外來勢力及對權位貪婪的政客們來主導，把台灣人當成傻子。

尤其在兩岸有影響力的企業界、台商更了解戰爭帶來的可怕後果，為台灣也為自己，更應當勇敢的站出來，推動兩岸進行和平談判簽署和平協議，阻止那些無血淚，以人民為芻狗的政客們，口口聲聲愛台灣，卻把我們帶向戰爭的深淵，搞垮台灣的未來，故和平協議公投需要大家的支持與實踐，台灣人民才能過著和平繁榮的生活。（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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