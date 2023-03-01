國際著名的單車旅行雜誌Momentum，今年公布世界上12個最適合使用單車探索(explore by bicycle)的城市，台灣的台南赫見其中，同時入榜的還許多中世紀古城，如西班牙的赫羅納、愛沙尼亞的塔圖、荷蘭的烏特勒支，亞洲城市另一個入榜的則是越南會安。

根據雜誌描述，台南之所以入榜，是因為具有如網絡般的自行車道，以及建置公共自行車系統，讓遊客可以深入台南的古蹟與景點。雜誌特別提到台南有豐富的廟宇、博物館與藝廊，而騎單車是最適合遊覽台南的方式。

若觀察其他入榜城市，可以發現這份評比相當重視這座城市的自行車道建設，以及能否用單車遊覽當地歷史文化。例如瑞士的伯恩就是因為有對單車友善的舊城區路網，因而入榜。

其實車友們要的不多，就是安全與舒適的專屬車道，以及不無聊的風景。我們要的不是競速般的比賽場，而是能放心踩踏的環境。所以自行車道的建置尤其重要。

雜誌也說到許多車友的心坎裡，到台南不完全是為了小吃，也可以與親朋好友享受騎單車，例如從二仁溪紅樹林、一路玩到安平樹屋、博物館等景點，沿途已經有專屬的自行車道或標線，不必擔心與大車爭道。

以我個人經驗，過去到其他縣市的鐵馬道，常常像是各種上下坡道的體能測驗，沿途沒有與當地的文化景點串連，停靠站也不多，其實相當可惜。

但2019年台南的雙博物館自行車橋通車，我就可以帶家人一天造訪奇美博物館和台灣歷史博物館，在停靠休息的同時，參訪各種展覽。而且在兩座博物館之間的自行車道，沿途有自行車專屬涼亭可以休息，慢慢騎乘也可以享受旅程。

這次台南入榜世界單車城市，證明單車旅遊也是吸引國際旅客的重要亮點，期待各縣市政府能學習台南，把建設自行車道當作重要施政。面對疫情後的旅遊解封，單車旅行不只是健康減碳的出遊方式，更是受國際矚目的城市指標。（作者為南科從業人員）

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