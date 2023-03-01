國民黨在九合一選舉大敗民進黨之後手風轉順，連戰皆捷，聲勢大振，又有一個選總統支持度傲視群倫的侯友宜蓄勢待發，所以沈醉於形勢一片大好的樂觀心情中。不料，驚雷驟響，郭台銘丟出一個震撼彈，要國民黨提出「一套辦法」讓他可以代表黨參選總統，頓然喚起近四年前的不愉快回憶。當時為他量身打造一套辦法，讓他破例參加黨內初選，但他落敗後憤而脫黨，還幹聲連連，這豈是他一句「年輕氣盛」的推託之詞就可以盡釋前嫌的？黨內怒罵聲於焉逢起，加上其他內鬨情事與決策爭議，導致黨的聲望回落，從遠處飄來濃濃陰霾。

根據美麗島電子報日前發表的最新民調，國民黨的認同度再被民進黨超越，郭台銘選總統的支持度比一個月前跌落許多，侯友宜也受國民黨整體支持度下滑的影響而落在與賴清德伯仲之間，從中得益的是柯文哲，他選總統的民意支持度阧增，甚至首度超過郭台銘。這個民意轉向趨勢雖是一時現象，未必持久，但對沈浸的樂觀氛圍中的國民黨是一大警訊，如果不能全盤關照，妥善應對，則明年重回執政的鴨子可能煮不熟。

國民黨當下面對的考驗，一言以蔽之，就是如何做好「老大習題」。郭台銘是企業家商而優則政的「老大」，柯文哲是政治第三勢力的「老大」，國民黨主席朱立倫號召「非綠大團結、下架民進黨」的正義之戰，在野非綠「老大」的地位與職分無庸置疑，若能如願結盟並且真的下架民進黨，則可當上執政聯盟的「老大」地位。然而，既然要當非綠陣營老大，就必須把郭、柯兩個「老大」伺候好，讓他們樂意加盟並肩作戰，好共同把現在的執政「老大」民進黨拉下馬。否則，以現在朝野政黨擁有的實力及可用的資源看，郭、柯兩個「老大」只要有一個不願加盟而獨立參選，則國民黨的執政「老大」地位就很難圓夢。

非綠結盟大團結是勝選之所必須，難度很大，即使國民黨扮演好非綠老大的角色，只要郭、柯兩個「老大」有一人不入夥，就無法成局了。郭台銘志在總統大位，很難屈居他人之下，要他當副手簡直是癡人說夢；如果產生總統候選人的過程不能讓他心服，結果又不能讓他如願，則可能往事重演，拂袖狂罵而去。柯文哲這個「老大」也不好伺候，他現在像是一家中小企業的老闆，正尋求快速發展機會，不會輕易被大企業兼併，所以他口出狂言，說下次總統由他決定，意思是說，誰想當執政「老大」，就必須先聽他這個「老大」的，否則門都沒有。一個人能把「成事不足、敗事有餘」的弱勢提升到造王者地位，確實很有「老大」架勢，讓逐鹿者很難不把他當爺爺奶奶伺候。

國民黨如何博取郭、柯的加盟入伙意願？首先要恢宏當「老大」的格局，肚大能撐船，該容則容，當忍則忍，能讓則讓。國民黨必須不計前嫌，不能把郭台銘再度叩門視為又來攪局，如果不能好好跟他協調、安頓妥適、共同協作，則他真的可能變成國民黨贏得總統大選的攪局者。他如果憤然投入選戰，並且結合了柯文哲，在三腳督的選局中，甚至有當選的可能，至少能減損國民黨選票而幫助民進黨候選人取勝。為了讓郭台銘成為國民黨勝選的正數而非負數，國民黨政要必須表態竭誠歡迎他回到黨的大家庭中，即刻停止所有對他的惡聲惡語。

郭台銘要求國民黨拿出一套辦法為他參選解套，這牽涉不能因人修法的原則性問題，所以初選不好辦，否則將立即為他的資格問題而跟他鬧翻，而且如果正式辦理初選，無論是全民調或黨員投票，都會產生一翻兩瞪眼的結果，必須記取郭台銘提示的「記取上次的教訓」，否則可能再歷史重演，又要兩敗俱傷。比較好的方式是參考去年縣市長提名的做法，授權黨主席成立提名委員會，跟所有有意參選者協調好，不正式舉行初選，而將意者納入滾動式的不公開全民調中。如此一來，沒有參選資格的郭台銘不會被拒之門外，不方便主動參加初選的侯友宜也可被動納入，再加入黨內徵詢與多方協調的機制，最終以徵召並經黨代表大會通過的方式確定人選。

至於柯文哲，只能曉以大義了，最好是先確定郭台銘的合伙關係，一方面避免出現郭、柯合的可能性，另一方面，如果能透過郭台銘的說服力，將柯文哲拉入非綠大團結陣營中，則可成局而功德圓滿。當然，其中必然牽涉合作的條件問題，必有一番折衝過程，如果雙方都有大局觀，且在「合則兩利」的共同認知之下相忍為國，則或許有合作或是結盟的機會。最重要的是，國民黨要有當「老大」的風範，好謀以成，且讓人信服，而樂於入夥，讓大夥在歷史性的關鍵時刻合作共濟。（作者為資深媒體人）

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