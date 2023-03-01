「草菅人命」的「菅」，是野草之意，將人命視為野草，生殺無感，因此所謂「菅民主義」，即視人民為野草之主義。

三民主義為（老）國民黨所宗，菅民主義為民進黨所宗。兒皇帝承美國聖旨，武裝台灣，築血肉長城，人民不過是野草，做炮灰剛好而已。所以啊，台獨建國後，「三」改為「菅」，國歌改一字即可，其後的「咨爾多士，為民（進黨）前鋒，夙夜匪懈，主義是從」原封不動亦不違和。

「全動法」（全民防衛動員準備法修正草案）一出，轟動武林，驚動萬教，除了管制媒體，還要「精神動員」學生，甚至被質疑其條文暗藏讓16歲以上的年輕人在戰時「參戰」的意圖。網民當然炸鍋，質疑聲浪五花八門，總結就是一句，憑什麼「夙夜匪懈，為民進黨前鋒」？

當然，綠營也大可說，執政黨又不一定是民進黨，「全動法」非為一黨私利所量身定做，然而，也不能排除未來民進黨還有執政機會，是否備而不用，你塔綠斑說了算？人民就得信？

所以，少來這套，民進黨知法玩法的事例多不勝數，法案一過，未來的兒皇帝想改還不一定敢改，畢竟有美國爸爸監管。而政客不分藍綠白，一致親美，現在哪個大咖敢反對武裝台灣的？

戰時動員，無可厚非，中華民國本來就有，打仗了還想要言論自由，未免也太理想主義，青年動員亦作如是觀，但這並不是重點。輿論大譁的關鍵問題是：「動員準備階段」是準備什麼鬼？大白話說，此階段就是「平時」，平時就讓政府管制出版業，媒體業，網路業，有何正當性？難怪被抨擊是「警總復辟」。

簡言之，不必多，問一題就好，政府啟動「動員準備階段」的標準是什麼？要「準備」多久？8年？16年？還是隨心所欲？人民是野草，讓政府說踩就踩，說割就割嗎？

國防部的澄清也不清不楚，說此法「僅適用於實施動員時期，絕不會影響或損及人民平時之自由與權益」，問題是第2條「動員準備階段：指平時實施動員準備時期」，這不就是規範「平時」的自由與權益嗎？所以才問啟動此法的標準是什麼？是「選舉對執政黨不利的時候」嗎？

第14條更是明白地規範，在「平時」就得「精神動員準備分類計畫主管機關應結合學校教育並透過大眾傳播媒體，培養愛國意志，增進國防知識，堅定參與防衛國家安全之意識」。

請問國防部，培養愛國意志是愛哪國？中華民國？還是台灣國？若愛的是中華民國，遵照憲法推動統一，算愛國還是叛國？「平時」老早就在搞反中脫中的洗腦教育，現在還要在法律層面加碼強迫洗腦愛「台灣國」嗎？政客們早將「國家認知」混肴成糨糊了，認知不清，到底是在愛哪國？

第15條為新增條款，也就是最為人所詬病的言論自由管制，是一種「反認知作戰的認知作戰」。按綠營慣於將不喜歡的言論打成認知作戰，此新增法條根本是司馬昭之心，「平時」就能發揮「聽黨話，跟黨走」的寒蟬效應。

草案修了一堆，說到底，這所謂「準備階段」，就是各種演習，為此授權各主管機關與地方政府對人民進行「調查，統計，及預為分配，儲備規畫，並得實施演習驗證之」。文字之間，找不到「沒有損及人民平時自由與權益」的證據。

「全動法」就是惡劣在這裡，不要再騙了，這是「平時就可戒嚴」的概念，掌權者自由心證何時可啟動「動員準備階段」。按民進黨的土匪作風，誰能相信綠營不會藉此法搞選舉奧步，選前宣布「動員準備階段」，令所有反對者都閉嘴，乖乖接受調查，統計？

「全民防衛動員準備法」，修改為「全民防衛動員法」，看似將「準備」字眼移除，但在內文上更強調了「準備」。而只要沒明定啟動標準的施行細則，準備就是平時，準備就是還沒打仗就要限制人民的自由與權益，而決定何時啟動「準備」，顯然絕不會是人民作主。

乾脆現在就宣布啟動吧，執政黨選情不太好，反對聲量太高了，朝廷又一天到晚說中共在搞灰色地帶的認知作戰不是嗎？你宣布啟動我們馬上乖乖閉嘴，反過來歌頌皇上千秋萬世，鳥生魚湯。

「菅」的草字頭換成「竹」字頭，就成了「管」，準備管制人民，就是「全動法」修正草案的真義。

我在3年前些過一篇文章，批評「蔡英文繼承蔣公遺志」，匆匆3年，民進黨是愈來愈老國民黨，蔡英文是愈來愈「蔣公」，台灣繞了一大圈，又回到反共抗俄時代了。（作者為自由撰稿者）

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