2022年底九合一大選前夕，台南陸續發生執政黨中執委郭再欽的公司和無黨籍台南市議員謝財旺服務處遭到槍擊，事後主嫌與槍手潛逃出境導致檢警飽受各界壓力，歷經數月沉寂後刑事局接獲大陸公安局通知順利逮捕，最終兩岸依循共同打擊犯罪及司法互助協議機制合作，我方則派員將嫌犯自廈門機場押解回台，形成疫情後海峽兩岸官方互動回溫的關鍵契機，同時亦為上海團造訪台北燈會以來雙邊進一步釋放的正向政治訊號。

兩岸之間的司法互助與犯罪打擊機制，源於2009年共同簽署的《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，目前相關案件往來累積已達13萬餘件，近年來大陸遣送回台重大案件則有大台北地區的光信里比武重傷案、新店區槍殺案、信義區夜店殺警案、中山區酒吧命案等，而本次台南槍擊案在我方提供相關案件訊息、對岸公安主動通知我方赴陸移轉犯嫌的模式下有序地配合，無形之中不僅代表兩岸具體落實了《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》協議，同時也象徵著小兩會的合作精神逐步回溫，更甚者則是大陸對於我方再次展現積極的善意，對於疫後兩岸關係的和解與互信意味著重大意涵的分水嶺。

兩岸近年來的政治分歧與對立，影響了各個層面的交流與互動，其中共同打擊犯罪與司法互助機制更是陷入長期冷凍期，然而今年大陸全面開放以來不斷向我方喊話與釋出具體作為，尤其面向無關意識型態與政治立場的事務性往來，展現出2020年初疫情爆發以來前所未有的積極態勢，上海團造訪台北燈會是率先展現的試探性作為，本次共打犯罪的合作則為大陸進一步釋放欲恢復雙邊官方互動的基礎，對此陸委會也正面回應「表達肯定」，同時「期勉兩岸治安機關持續合作」，國台辦亦指出此舉保障兩岸人民生命財產安全與維護交流秩序，顯現海峽兩岸官方對於疫情後首次的「交流合作」，似乎又積累了更多的互信和理解，同時面對事務性的問題也呈現更為務實和理性的作法。

中共在今年大幅度減少疫情管制措施後，不同於過往面對兩岸事務性問題採取「公事公辦」和「已讀不回」的態度，積極和主動的態度可謂在2020執政黨連任成功以來前所未見，北京方面亦終於體認到頻繁強調與宣傳預設政治前提的論述，對於兩岸關係的正面發展可謂百害而無一利，同時面向台灣人民尤為教改後的8、9年級生年輕世代，觀感亦嚴重缺乏積極的效果和影響，因此近來主動提出包含直航點恢復、上海團參與台北燈會、協助台灣農漁產品輸陸，再到台南88槍擊案共打犯罪與司法互助等議題，釋出的正面訊號已然直接、公開且清晰。

然而甚為可惜的是我方至今則仍處相對被動性回應的謹慎立場，反觀大陸在共打犯罪事宜又再次往前推進關鍵的下一步，疫後兩岸關係發展的話語權天平貌似逐步向陸方傾斜，對於台灣方面而言絕非利事，因此面向本次兩岸共打犯罪的良性互動契機，我方須藉此機會順水推舟積極拿回兩岸關係發展的主動權，未來在雙邊滾動性恢復交流往來的交涉過程，才能有效為台灣取得最為有利的談判籌碼和條件。

（作者為復旦大學新聞學院博士）

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