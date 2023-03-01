朱雲漢院士在2月5日遽逝，政學各界人士紛紛致哀與感懷。我想從個人追憶的角度，對至友雲漢兄表達敬意與哀思。

1977年我在台大政治系念大二，雲漢兄是大4學長，我們一起幫《仙人掌》雜誌編專輯，同時也為《中國時報》人間副刊策畫一系列的「文化中國」專題，後來此計畫擴大為《文化中國叢書》，共11冊；雲漢和彭懷恩兄負責主編其中一冊《中國現代化的歷程》。而與此同時，在張玉法老師主持下，雲漢兄也為聯經出版編輯《中國現代史論集》，我幫他們翻譯、寫書評。這是學術志業的開端。

那是我們的年少的青春歲月。時值文革結束之際，百廢待舉、百家爭鳴，海內外知識界積極尋思中國的出路，有西化派、自由主義、傳統主義、社會主義等不同思潮派別，我們受到胡佛老師憲政主義思想的啟迪，重視自由民主、人權與法治，同時也透過中國近現代史的軌跡，疏理五四以來中國思想文化界的理路，進一步體會到自由主義、社會主義與傳統主義的發展及其限制。

1981年，我們分別赴美留學，雲漢兄去明尼蘇達，專攻政治經濟學、比較政治與國際關係；我去了紐約哥大，研究政治思想、比較政治與社會主義體制。以後每過一兩年他都會來紐約小聚，常住在我那裡，結婚後則與夫人孫自芳女士聯袂同行。我們經常交談到深夜，也與大陸留學生時相往來，逐漸認識到中國大陸的發展軌跡。

1987年，雲漢回台任教，第2年我也回到台大。他的學術研究備受肯定，跨國的「東亞民主」經驗研究受到高度的重視，而且教學認真普受學生推崇。1991年他出國研修，託我為他代授一年「比較政治」課程。我還記得那是在徐州路法學院大禮堂，上課學生近百人之多，當時夏天沒有空調設備，大家汗流浹背，認真討論學習，衣服溼了又乾，很是辛苦。

回台後，他的學術工作不斷擴展，成績斐然。他發表了許多重要著作和論文，從政治學的跨國經驗研究、東亞民主價值的探討、美歐新自由主義的困境，中國大陸改革開放面臨的挑戰，乃至台灣的民主參與和政治行為，普受中外學界重視。我們也在常年與胡佛老師的聚談中，深刻了解憲政主義與民主轉型在台灣面臨的挑戰，以及中國文化在現代化過程中的考驗與調適。

有一回，胡佛老師打電話給我，說雲漢新著《高思在雲》頗有見地，深思熟慮、視野高遠，他很高興為這本書寫了長序。我了解雲漢兄已經深刻的體會到美國式民主與西方價值觀的困境，以及新自由主義的自私與偏狹，同時也為中國現代化的發展尋找另類出路。這是我們在1970年代探索中國未來的初衷，也是多年來在美國親炙資本主義民主之弊的深切反省。經過40年的探幽訪勝、相互切磋，現在終於回到了開端，面對最根本的問題：到底中國要往何處去？

雲漢和我的答案不盡相同，路徑也不全一致。他從細緻的經驗研究出發，立足台灣，深刻理解大眾的民主觀和政治意向，進而探索民主的真諦。他超越了美歐中心論的「普世價值」，對西方民主的衰頹提出重要的批判。他也積極探尋中國現代化的發展，並指陳台灣民主化進程中一些歧出的現象。他無畏橫逆，堅持講真話做實事，為知識分子的獨立人格與道德良知，樹立起新的楷模！

至於我則從比較社會主義的角度出發，親身體察東歐與前蘇聯在自由化與民主轉型過程中面對的現實困境，並且走訪中國大陸、北美與歐洲，深入體會「普世價值」與西方優越論的局限，進而為中國現代化尋思一條既不同於西化派，又與傳統主義相異的另類選擇。我們兩人路徑不同，看法接近，實可說是殊途同歸。

雲漢擔任蔣經國基金會執行長歷20年，不但擔負著重要的國際學術交流任務，而且常年奔波海外，聯通國際學界，備極辛勞。近年來，他承擔起「蔣經國總統圖書館」與「經國七海文化園區」的建築與規畫任務，從無到有，戮力親為，全賴募款支應，可說是鞠躬盡瘁、居功厥偉！但是，過重的工作負荷，再加上勞心勞力的研究任務，終於拖累了他的健康，最後不幸病倒了。

在雲漢兄離世前的那天早上，我打電話給他，討論胡佛老師遺集的出版事宜，他沒有接電話，也沒有回電，當天晚上9點，匆匆離開了塵世！在慟悼之際，我想說的是，他的學術志業後繼有人；他的人格光輝，也將照拂中華大地，感動寶島人間。