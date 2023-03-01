二二八是個令人傷痛的日子，但其中的內情是相當複雜的，學者專家的追溯、探討、評論，各持異見，至今仍有幾乎完全對立的看法，而一般人則多數偏執於一隅，以個人的主觀臆解去認定、接受，其實也往往是隨聲附和而已，究竟其「真相」幾時能夠還原，或者是說可不可能還原，其實都還在未定之天。

我們現在能夠確知的是，二二八事件的確曾經發生，而且犧牲了不少生命，其中不但有本省人，同樣也有外省人，而其後隨之而來的「白色恐佈」，受害者也同樣兼含本省與外省人士。我們也可據以推論，這是國民黨早期在台灣施政的稗政，是應該加以批判、檢討的。至於其他詳盡的內情，在眾說紛紜之下，也只能暫擱一旁，靜待其後的歷史學家加以研究釐清了。

二二八事件在國民黨威權時期，被強行壓制了下來，人們不敢談說、不敢議論，在雲遮霧掩下，不僅隱藏了真相，滋衍不少任人解讀的空間，更重要的是蓄積了壓抑在內的種種不平與怨恨，這是當初國民黨最愚蠢的作法，也導生了延續至今的種種紛爭。

從李登輝開始，二二八事件逐漸被披露出來，朝野一致認為二二八是一樁「悲劇」，理應對當初直接或間接的「受害者」，給予平反、回復，乃至加以賠償；馬英九上任，更以總統之尊，代表國家、國民黨，不知公開道歉了多少次，但顯然還是未能弭平當時遺留下來的傷痕。

二二八事件原應在1997年明訂為國家正式的「和平紀念日」後，告一段落，但其後的發展，卻往往與當初的「和平」2字完全背道而馳，罪名平反、名譽恢復、元首道歉、受害者賠償，年年此月此日，也都舉辦了官方追思、悼念的活動了，依法依理依情，真的不知道還有什麼該做而未做的。

一個時代的創痛，是必須加以消解、撫平的，時隔76年，更應該隨著時間的消逝而療癒。但是，由於民進黨的操弄，此一傷痕不斷地被定期複製、重演、強化，用以攫取其最大的政治利益。無論從馬英九以降，國民黨如何道歉、認錯，且也因此嘗到了政權易手的苦果，但民進黨不但不肯領情，更持續假借「轉型正義」之名，施以無窮盡的追殺，苦難的二二八，成為民進黨鏟除異己、鞏固政權的凶器。

民進黨始終堅持，「只有受害者、沒有加害者」的二二八，不合乎「轉型正義」的要求；但是他們對「加害者」的定義，其實是無限上綱，盡其可能擴大的。從私菸案伊始，原只是員警與民眾的衝突，員警是由陳儀所管轄的，陳儀又是蔣介石的麾下，蔣介石是外省人，外省人是從中國來的，由小而大，連坐而生，遂得出「蔣介石是元凶」、「外省人消滅本省人」的荒謬結論，連時隔76年，都還強行要生於1978年的蔣家後代蔣萬安「下跪道歉」、「將兩蔣父子的靈柩遷回大陸」，這是什麼樣的道理？。

在民進黨心目中，二二八不僅僅是政治紅利的提款機，而且是可以無限累積政治財富的「聚寶盆」，殊不知他們所提取出來的，還有更多、更可怕的不平與怨懟。這不平與怨懟，將台灣民眾分隔成兩個陣營，親綠的每年一度就挑起了對國民黨的仇恨、對外省人的仇恨，乃至對中國的仇恨。對他們來說，二二八是「清算日」、是「仇恨日」，是「發薪日」。

二二八受害者的家屬，可能早就已經寬恕、放下了，可民進黨的政客卻始終不肯放下，因為他們知道，一旦放下，聚寶盆就再也生不出紅利了，尤其是面臨到民進黨施政窘境，而又大選將近的日子，不但不願放下，更是推波助瀾、變本加厲。

反綠的陣營多的是不平，該做的都做得差不多了，年年還都要來演出幾場鬧劇，到底有完沒完？原本應該追悼、哀思的心理，逐漸變質，開始讓人感到厭煩，乃至嫌惡起來。二二八變成一個緊緊套在台灣民眾身上的魔咒，按時響起，無休無止，任其所挾持的不平與怨恨，醞釀發酵，造成對立，然後互相批判、醜詆、撕裂，最終將會導致怎樣的後果，是讓人不敢想像的。

目前整個台灣社會對二二八的觀感，其實已非常明顯有從同情、悲憫，逐漸轉向厭煩與嫌惡了，於是，遂開始有人倡議要廢除二二八的假期，以及主張不舉辦追悼儀式，這對「和平」兩字來說，是何其大的諷刺？長此以往，二二八會變成什麼樣的日子？當時的悲劇，有沒有可能在這樣的情勢下，再度發生？

二二八是台灣民眾必須牢牢記住的日子，歷史是不能抹煞、不容忘記的，但歷史總是要翻頁的，拋開過往，注目未來，不要讓二二八從灰燼中復燃，以確保未來整個台灣社會的和諧，這是我們這一代人的責任。

然而，我們應該如何面對二二八呢？首先，將二二八所有的資料全面公開，展開正反觀點的辯論；其次，相關機構的負責人，必須嚴格杜絕黨政色彩濃厚的人介入，而以社會公正人士擔任，委員則由各黨派人士推薦；第三，紀念日放假依然保留，但不必每年舉辦，可以於每10周年盛大舉辦一次；最後，更重要的是，政治人物應該知所分際，不容過度闌入、譁眾取寵。因為，二二八是全台灣民眾的二二八，不是政客的二二八！

（作者為退休大學教授）