美軍將領預測中共武力犯台時間點，此起彼落；美日智庫兵推共軍侵台雖遭擊退、中美日台均告慘勝；國防部長邱國正指說，共軍兩周無法攻占台灣。另一方面，美國軍售聲聲催，台灣連違反人道的布雷系統也照單全收；義務役兵役延長為一年；教召14天新制上路；16歲學生納入全民防衛動員系統；國防部研擬修訂《全民防衛動員準備法》，去除「準備」二字，加強媒體及言論管制。俄烏戰爭為鑑，島內從未有實戰經驗的軍事專家，輪番解釋「備戰才能避戰止戰」。如是情境，在在予人共軍犯台在即的錯覺。

戰爭何來？為何而戰？為捍衛自由民主而戰嗎？兩岸交流，和平紅利持續增長，和平紅利可曾摧毀台灣的自由民主？踐踏一國自由民主者，厥為該國的執政當局，捍衛一國自由民主，不是抵禦外侮，而須透過某種形式的革命手段。

為捍衛中華民國而戰嗎？兩岸中華本無事，庸人自擾之。民進黨鄙夷中華民國，為中華民國而戰，孰能信之？為台獨而戰？務實的台獨工作者豈有不知？台獨若可行，何須等到天荒地老？今日台獨，明日台灣盡成廢墟。24小時台獨，換來滿目瘡痍，有何意義？誰願為這樣虛幻的目標而戰？

為誰而戰？為箝制言論、壓制異議的執政者而戰嗎？為滿嘴謊言、貪汙舞弊、疫苗採購失當、官商勾結、缺電、缺水、缺藥、缺蛋、連未成年學生都不放過的執政當局而戰嗎？台灣民眾甘願為龐大軍火交易的台美既得利益集團而戰？台灣甘為美國利益挺身而戰？我們究竟為誰拋頭顱、灑熱血？

其實，擺在眼前更嚴肅的問題是：設若共軍不武力犯台，中美在台灣境外爆發軍事衝突，台灣何以自處？參戰還是保持中立？中美軍事兩強，爆發衝突，國軍不可能派遣兩棲部隊登陸大陸沿海，以為牽制，派遣海空軍參戰，實力難匹敵，自取其辱，還可能引火自焚。袖手旁觀，進退兩難。類似情境，美國軍事將領及智庫兵推從未納入考慮，足見美國的戰爭設想，就是要將戰場設定在台海和台灣本島。

國際政治鐵律：沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。冷戰時期，美國曾視台灣為密友，也曾出賣台灣。今日美國，國勢漸衰且不容中國崛起，基於國家利益及戰略考慮，必須不仁不義，而以台灣為芻狗。為保障台灣2300萬人生命財產，所謂備戰、避戰、止戰，是要避免捲入中美軍事衝突，設法制止因中美衝突引發的區域戰爭。避免捲入中美衝突，兩岸戰爭危機自然消弭。而避戰之道，首須逼美國將設想的戰場「撤離」台灣本島和台海。

然而，避戰還需謀和，謀和才能止戰。關鍵就在設法讓兩岸風平浪靜。兩岸風平浪靜，第一島鏈缺了台灣一角，美軍少了攻擊中國大陸的後勤補給和前進基地，只能退防日韓的美軍基地，或是甚至退守包括關島在內的第二島鏈。果然如此，中美兩強縱使爆發戰爭，戰場遠離台灣，參戰與否的難題不在台灣，而在日韓。台灣若有此大戰略思維，進一步還能扮演魯仲連的角色，化被動為主動，為亞太區域和平盡棉薄之力。

（作者為資深媒體人）