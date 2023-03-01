3月，全球棒球迷關注的經典賽即將登場。其實球迷如果有空，不妨看看平台上的韓劇《金牌救援》，描寫戰績最後一名的職業棒球隊如何在專業經理人的帶領之下，一步一步建立團隊精神，在重重危機、內憂外患中凝聚力量讓隊伍重生，而且最誇張的是這位專業經理人對棒球的了解只是「略懂比賽規則」。

《金牌救援》描述白團長（南宮飾）接下改造最後一名職棒隊伍的任務，他發現教練內鬥、母集團縮減開支導致設備老舊、墊底形象讓球員都覺得丟臉，但還是臨危授命，只是白團長一上任就決定轉讓球隊最重要的金雞母、天王級強棒選手到其他隊伍，跟整個經營團隊以及球隊的死忠球迷們對立。

過去運動電影多半描繪賽事場上的緊張膠著，日劇《逆轉之戰》就借用美國總統小羅斯福的名言，「8比7是比賽最有趣的時候！」不過《金牌救援》著墨在幕後，看了這齣戲再來看職棒比賽，就會了解為何韓國職棒來台灣移地訓練、如何網羅洋將、為何球員要「自主訓練」，甚至描寫球探深入高中棒球隊培養明日之星的日常。原來賽季結束之後，球隊不是開始放年假，而是重新調整資源配置、準備來年的攻防，是一齣即使看不懂棒球，也能引人入勝的職場戲。

在這齣2019年的韓劇中，《非常律師禹英》女主角朴恩斌飾演全韓唯一的女性球團營運部組長，她熱愛這支球隊，但又對目前的慘況無計可施。她記得小時候陪爸爸到球場看球，爸爸被拖欠工資已經夠悲慘了，支持的球隊還七連敗，可是當選手打出全壘打逆轉勝，場上的中年球迷們全都興奮地跳上跳下，甚至流下大人的眼淚，這讓幼小的她跟著感動，因為球迷就是不管戰績有多差，還是不離不棄！當年播出時創下收視紀錄，直到3年後的今天，還有戲迷舉辦球隊3周年慶祝活動，熱愛可見一斑。

劇中白團長的任務就是理解與說服，他知道球隊的問題，但想改變不能只靠他一個人的力量，他讓團隊開始真正的認識彼此內心的需求與恐懼，打破表層去探問真相，看清真相才能改變，也才有力量守護團隊。

記得曾在廣播聽到王偉忠訪問中信兄弟啦啦隊的峮峮與凱蒂，她們對球迷們最深刻的印象，就是不管這一場的戰績多不好，球迷們還是不斷地高歌、加油，相信會有奇蹟出現。看棒球當然可以如電影《魔球》一樣冷靜客觀地看數據，但球迷們要的不只是勝利，而是不論勝負，大家一起經歷的感動。堅持戰到最後，流下大人的眼淚，這就是棒球最迷人的地方。

（作者為作家）