三立電視集團宣布，前總統府發言人林鶴明加入集團子公司「創造智能」擔任行銷長，工作的重點是協助推廣人工智慧技術和創新服務等。

去年民進黨在九合一選舉大敗，總統蔡英文辭去黨主席，曾任副祕書長及代理祕書長的林鶴明去職，當時他即暗示，未來不一定要繼續待在政治圈，如今果然加入了一家以經營網路社群為重點的媒體機構。

大學主修廣播電視的林鶴明之前的工作經驗多為政黨發言人及文宣服務，要如何協助推廣人工智慧技術，頗令人好奇。不過，林鶴明曾被親綠媒體爆料是民進黨、特別是蔡英文的網軍操盤手，且加入2020年總統大選期間的「小英臉書LINE戰友團媒體資訊分享群組」等，林鶴明也並未否認，還說這是一件很平常的事。

人稱小英網軍頭子的林鶴明曾擔任總統府發言人。政府發言人的工作明顯和媒體關係密切，然而他在離開政府和政黨後，就立刻轉入媒體投資的網路行銷公司，令人質疑是否違反公務員旋轉門條款。

此外，根據調查資料顯示，三立電視集團近年來大量取得政府的政策宣導廣告標案，如今又多了林鶴明這位生力軍，難免令外界聯想，親綠媒體在取得政府標案、特別是網路行銷案是否形同「如虎添翼」？

畢竟林鶴明加入三立集團的網路社群行銷公司，不但可能有利於親綠媒體取得政府標案，政府進行政令宣導或是認知作戰也將更具成效，這簡直就是「媒體、網軍、側翼、政府」一家親。

林鶴明的新工作赤裸裸地違反了民進黨當年「黨政軍退出媒體」的主張，而這正是雙標黨的日常。