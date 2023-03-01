根據報導，主計處準備專門為老年人編列一套消費者物價指數。這是一個非常正面的發展，可以讓大眾更了解老年人所面對的物價情況並採取相應的措施。台灣的人口快速老化，根據國發會的估計，今年65歲以上人口占總人口的比率，將從去年的17.56%變成18.4%，共達427萬人，所以編製這個指數確有其重要性。

主計處既然有這樣的一個好構想，我們認為其範圍應該更擴大一點，索性定為編製「老年人生活指數」。生活包括兩個方面，一是收入面，一是支出面；在支出面，老年人所面臨的負擔可以用老人消費者物價指數來著手，但是只考慮支出沒有考慮收入也會有問題，因為物價上漲與否與老年人收入是不是可以同步增加息息相關。如果可以超過物價上漲的幅度，他們的實質福利還是沒有受到影響，相反的則會影響到生活品質。

另外一個重要問題是，怎麼樣去處理住宅服務價格的估算？一般物價指數裡面有一個很大的項目是租金，大概占2成左右。然後主計處去調查各縣市的平均房租漲跌，並據以編製租金上漲指數。

但這會產生一個問題，就是有些老年人沒有自己的房子，實際上需要付租金，也有很多老年人有自己的房子，實際上不需要付出租金。如果政府把自用住宅的設算租金列出來，並用以估計物價上升率，對於有自用住宅的老人而言沒有太大的意義：等於是右手設算租金收入，左手設算租金支出。

所以在老年人消費者物價指數方面，我們建議要編兩套，一套適用於沒有自用住宅的老人；對這些老人而言，租金支出當然應該列為消費者物價的重要項目。對於有自用房子、不需要實際付出租金的老人，他所面臨居住類物價指數裡面的內容應當有其他的項目，例如房屋修繕費用。

不論有無自用住宅，老年人還面臨物價指數中一些共通的特性。例如醫療費用應該占有重要的比率；再例如許多老年人需要請人幫忙家務，或請人照顧，這些勞務費用也需要納入老年消費者物價指數。

在收入方面，如果可以一併編製指數，很重要的參考資料會是家庭收支調查報告，裡面有以個人為單位的所得收入者，可以展現65歲以上老人的收入型態。可以預見到的是，裡面可能有存款利息收入、購買股票的股息收入、購買基金的孳息收入、保險年金收入、來自政府的勞保年金收入，或者其他社會福利補助等。當然，地位較優渥的老人，也有可能得到投資不動產的租金收入等。總之可以根據家庭收支調查報告中個別所得收入者的收入型態，來設計編製老年人收入指數。

老年人物價指數也好，範圍更大一點的老年人收入指數也好，目前都只是構想，我們希望這個構想能早日實現，不過，在這裡我們可以大膽做一些預測，就是台灣許多老年人的生活其實是愈來愈面臨困難的。

對於沒有自有房屋的老年人而言，問題尤其嚴重。最近幾年房價漲了很多、租金跟著漲，所以對他們而言，許多都面臨支出節節升高的壓力。對於有自有房屋的老年人而言，也許不需要擔心租金上漲的壓力，但是一樣要面對愈來愈高的房屋修繕費用、愈來愈高的勞務費用，以及愈來愈高的一般食品價格上漲。

收入方面，情況也不樂觀。最近十幾年以來利息都非常非常低，老年人的存款利息或者與其相關金融資產的孳息跟著走低，收入持續下降。各種社會保險年金，除非其支付是跟著物價指數而調整，實質購買率也會下降。

由此更看出編製老人生活指數的迫切性。我們希望主計處能盡快把編製的規畫公諸於世，並盡快實施。然後社會各界和政府相關單位，可以根據主計處所得到的統計結果來設計相應的措施，提升老人福利，幫助老年人度過難關。

（作者為東吳大學講座教授、前行政院政務委員）