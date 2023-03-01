中天新聞台遭國家通訊傳播委員會（NCC）惡性撤照關台後，這兩年多來，NCC已有多項過去對中天的不當裁罰案陸續被法院判決撤銷、獲得平反；日前又有一樁堪稱是汙衊中天的始作俑者、卻在當時被綠媒、網軍側翼廣為傳布誤導的造謠案，經高院判決均非事實，以加重誹謗罪定讞，還給中天公道。但令人感慨的是，當初這個謠言鬧得沸沸揚揚，在有心人士的刻意炒作下眾口鑠金，幾乎讓中天百口莫辯，更備受傷害；如今雖然中天獲得遲來的正義，卻並未相對受到媒體與社會應有的重視。

洪博學案 重傷媒體生態

本案原委是，《民報》專欄作家洪博學2018年底在九合一選舉後，撰刊文章誣指中天電視以支付收看費的方式，換取小吃店開店時只能看中天。經中天提告，檢方起訴後，台北地院調查後認為洪所說並非事實，依加重誹謗罪判處罰金2萬5000元，二審再判其敗訴定讞。

當時洪男的不實文章，不但造成眾多網友在網路上拚命轉載、惡意批評，公平會宣示要查辦，網路也發起「全民轉台運動」，就連日本電視台也據此做出錯誤報導，至今網路上還存留大量錯誤資訊繼續混淆視聽。可悲的是，北檢對此案竟3度以言論自由為由將洪男不起訴，然而此事究竟是言論的批判還是捏造事實的抹黑？其理甚明，不容蓄意蒙混。幸好高檢署釐清是非，命北檢依加重誹謗罪起訴，最後地院、高院也終能秉持專業與公義，還給無辜受害者起碼的公道。

從結果來看，此一徹頭徹尾的造謠案，纏訟長達4年之久，最後洪男才損失2萬5000元，民進黨當時更利用綠媒名嘴批判、網軍側翼發文，讓中天形象聲譽嚴重受創，被NCC逐步關台，中天損失又豈止超過萬倍！台灣新聞言論自由所遭到的踐踏凌遲，又要如何計算求償？

除了抹黑中天的造謠案遭到民進黨、親綠勢力的大肆利用、渲染之外，NCC以公權力對中天各種不公的裁罰與打壓，更是無所不用其極。中天被NCC指控違反《衛星廣播電視法》的多項裁罰案，在遭到撤照關台後，這2年多來已陸續獲得法院判決平反，總計中天上訴已8連勝，NCC當成關台理由的所謂「多次違規」，等於已被法院連賞8個巴掌。

操弄民粹 扼殺新聞自由

由於中天是台灣強力監督民進黨政府數一數二的新聞台，民進黨政府處心積慮想關掉中天早就人盡皆知，首先是透過綠媒、名嘴、網軍瘋狂撕咬中天親共、賣台危害國安，而且以報導錯誤、內控失靈、管理不善為由，對中天的新聞罰鍰最重最多；接著是布局最聽話的陳耀祥擔任NCC主委，以及立場偏綠的NCC委員，進行各種對中天的行政處分、打壓；三是NCC在形塑輿論皆曰可殺的民粹氛圍後，以召開聽證會公審，藉特定外部專家學者之手，廢了中天的執照；最後是清理中天所空出的黃金頻道，引進特定對象，讓民進黨派系結盟的政商勢力進駐互利。

這4個階段如今已在國人眼前陸續被揭穿，而且自曝醜態地上演過，這不但坐實NCC甘為政治鷹犬、箝制新聞言論自由的「東廠」罵名；這2年多隨著愈來愈多起司法判決的出爐，除了還給中天起碼的公道，更凸顯NCC這一連串違法濫權、追殺異己的作為，不僅戕害言論及新聞自由，也造成媒體間的寒蟬效應，更扭曲媒體正常的監督功能，重創台灣民主政治發展的生機。

事實上，需要平反的不只是中天一家新聞台，更重要的是整個台灣的新聞與言論自由，不容再在扭曲的體制、病態的機關管控下，繼續遭到打壓、恐嚇而苟延殘喘。如今洪博學案歷經4年定讞，法院認證中天是被造謠冤屈，根本失能扭曲、變成政治打手的NCC固然應該裁撤，當時操弄NCC的行政院長蘇貞昌更應該追究其政治和法律責任。只有還給媒體輿論真正清明的天空，民主政治才能正常發展。