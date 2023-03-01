《華爾街日報》引述美國官方消息來源稱，美方計畫未來幾個月在台派駐100至200名軍人，較目前約30人左右大幅增加2到3倍。美國擴增駐台美軍人數，意在強化台灣必要的自衛能力，但可能跨越大陸認定的紅線，將為每下愈況的美中關係再投下一顆巨石。

美方擬擴增駐台美軍

1979年美國與中華民國政府斷交，雙方協防條約同時中止，駐台美軍全部撤走，美國國會制定《台灣關係法》與台灣維持雙邊非官方關係。40餘年來，美國以美國主張的「一中政策」維持與大陸和台灣的關係，其內涵包括「美中三個聯合公報」、《台灣關係法》與「六項保證」，模糊的戰略，讓美中、美台與兩岸關係大致穩定了40年。

但近年中國崛起，川普政府改弦易轍把中國視為「修正主義國家」，及最大的戰略競爭者，在拜登政府蕭規曹隨之下，美中關係陷入冰風暴。

如今，除了美台高層一直談判高層互訪與軍購事項之外，現在又傳出美軍將增加駐台人員，這不僅踩到大陸的紅線，更是美國有意拆除美中關係的「護欄」，讓台海風險增加，台灣可能更不安全。

依據美國官員的說法，只派遣100至200名部隊到台灣，成員並不多，但就比例而言卻非常高，政治象徵意義尤其強。更多美軍入台協訓軍隊，讓人聯想2014年後的烏克蘭，美軍進駐協訓烏克蘭軍隊，讓俄羅斯深感不安，因而爆發俄烏戰爭，俄羅斯對美軍協訓烏軍感到不安全，那麼，大陸對美軍協訓台灣軍隊，會不會也感到不安全？

所幸大陸展現出「戰略定力」，解放軍雖不時以海空軍繞台展現實力，但仍有所節制，並無發動戰爭的意圖。去年8月發布對台政策白皮書、二十大的中共文件都宣示和統方針不變，近期更不時對台發出和平的訊號，歡迎民進黨人士赴大陸訪問，主動提出擴大兩岸航點規畫，呼籲小三通不設限、承諾幫助解決農產品輸陸障礙等等。

美國鷹派似乎著急了，企圖慫恿、鼓勵、引導台灣繼續打抗中牌。美國智庫2049項目研究所的易思安接受美媒訪問時說，由於台灣的戰略重要性，美國政府應該考慮顯著擴大在台灣軍事存在，設立一個旨在訓練、諮詢和聯繫，「至少有1500人」的特種部隊及海軍陸戰隊的好處。易思安還說：「只有大膽的行動才可能打打亂習近平的計算，並動搖他的信心」。

大陸展現戰略定力

蘭德公司政治學家郭泓均認為，美國派軍人到台灣協訓軍隊、密西根州國民警衛隊在美國訓練台灣軍隊，有助於美國擴大在台灣的軍事存在，並幫助台灣提升自我防衛能力。一些專家最近曾發表文章，談到美國訓練波羅的海及烏克蘭軍隊的經驗對台灣的應用，郭泓均認為，這些經驗對台灣非常有價值。

這類主張美軍協訓國軍，以對抗大陸的思考，早已深入民進黨腦袋裡，要民進黨真心「和平保台」，恐怕是天方夜譚。但問題是兩岸若爆發戰爭，可能打成無限戰爭，正如美國國務卿布林肯所說：「台海危機不是所謂的中國內部事務，而是全球性的問題。」意思是兩岸衝突不可能回到1958年的八二三砲戰，只打金門，不打台灣。也如日本智庫「川和平財團」所進行的「台海危機兵棋推演」，台海若發生衝突，美日無可避免將被捲入，戰爭可能無限擴大成第三次世界大戰。

以俄烏戰爭為鑒，一旦戰火燃起，非打到你死我活。俄羅斯前總統梅德韋傑夫日前誓言：「俄羅斯已準備好將國境線推進到波蘭邊境。」烏克蘭總統澤倫斯基也發出俄軍不撤，就不談判的聲明。以上兩種情況，必然照映到台海戰爭。這兩種狀況下，最慘的當然是台灣人民，而不是美日損失多少軍隊的問題。

有烏克蘭人民在戰爭的荼毒下過著悲慘的日子對照，台海戰爭一旦爆發，兩岸人民受苦。和平才是對人民最大的福分，台灣沒必要落入美國鷹派的陷阱。