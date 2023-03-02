上個禮拜在廈門，住在火車站前的飯店。

13號那天，快下午一點了才出去找午飯吃，沿著湖濱東路，在郵局（竟然分租一半給小7）過去沒多遠，進了一家清真麵館。

清真的朋友雖然規矩多了些，但廚房通常較乾淨。

一般獨自用飯，都喜歡選擇清真館子，看是要牛肉麵或炒羊肉麵、炒飯啥的，口味不會太辣（除非你要求加辣子）。

點了份牛肉炒刀削麵，17塊錢人民幣，戴著帽巾的小姑娘先免費送來一碗湯；後頭廚房裡的帥小伙拿著一大坨麵塊，開始削了起來，麵一條條飛進沸鍋裡，很有韻律美感。

這家小館子有掃碼點餐，掃一下桌上的QR碼，可直接手機點餐。

只是店面很小，總共六張桌子，店員跟廚師就站在我面前，口頭直接叫了炒刀削麵了事，店員也不介意。

麵來了，二話不說，開幹，很快吃完。

拿起手機，打開微信，掃碼付錢準備走人。

此時，悲劇發生了，用了很多天的微信支付，在這家店偏偏用不了！

明明前兩天還在掃碼付計程車費、飯店房費、擦皮 鞋費，就是在這家麵館不頂用。

幸好口袋還有現金，可以掏錢付款。

卻見店員臉色為難，「你要有零錢喔，我沒有錢找你」戴穆斯林頭巾的小女孩，表情很誠懇，說店裡抽屜都沒錢（我又不是要搶劫！）。

口袋一疊現金有幾百塊，零錢湊湊，卻正好剩16塊。

這就很糗了，一盤炒麵17塊，偏偏我剩16塊，感覺好像專程來訛人家這一塊錢。

堅持要拿百元鈔給她找錢，店裡的廚師、店員和店長更堅持，異口同聲的說，那就收16塊錢就好。

到這把年紀，已經很少有事情能讓我臉紅，那天臉紅紅走出麵館。

十多年前剛派駐福建時，有回在福州市投宿西湖賓館，當天忙一個新聞，搞到晚上九點才出門吃飯。

走出西湖賓館那個片區，邁向梅園酒店旁一排小店。

看到一家小麵館，點了份炒麵，再加一兩個炒菜，跟老闆說先到隔壁買點東西，馬上回來吃。

因為天晚了，麵館跟小賣店大概也快打烊，趕緊去買4罐啤酒，打算佐菜喝一喝，回房洗澡睡覺去。

懷裡抱著啤酒走回麵館，赫然發現牆上貼著斗大告示：「本店清真，謝絕酒水」。

我站在店門口，看著牆上這些字，生平第一次體會到什麼叫做進退維谷。

生怕抱著酒進去，褻瀆了人家穆斯林朋友，說不定還引起宗教紛爭。但飯菜已經有一半擺在桌上。

那個小帥哥店員察覺了我的臉色異常，看向我懷裡的啤酒，換他臉色異常。

我開口道，要不就把飯菜打包，我帶走。

此時，小帥哥講出了很溫暖人心的一句話：「拿進來吧，我們快打烊了，你吃喝快一點就行。」

於是，那一晚，跟小帥哥瞎聊，真的坐在清真館子裡，把4瓶啤酒喝完才走。（洪肇君/資深媒體 人）