美國對中國半導體產業的全面封鎖，最近又有新的進展，美國、日本、台灣與南韓四個國家的國安與經濟官員，在2月16日舉行了「晶片四國聯盟」（Chip 4 Alliance）的跨國視訊會議，這次會議雖然沒有大張旗鼓發布新聞稿、且在會議召開九天之後，才由台灣與韓國的官方媒體以小篇幅的報導，引述不具名的官員簡述了會議內容，強調會議主題設定在供應鏈的韌性，主要在研商建立「半導體供應鏈早期預警系統」，聚焦在防衛性的結盟，但是，原本具有高度爭議性的晶片四國聯盟出現具體會議與行動，說明了美國對中國的晶片戰爭仍然在持續增溫之中。

所謂的晶片四國聯盟，早在去年3月就已經見諸美國國安單位的相關文件，但是台灣、韓國與日本的晶片產業與中國市場有密切不可分的關聯，實務上不可能組成全面切斷對中國半導體供應鏈的聯盟，相關企業夾在中美地緣政治的對決中，淪為美國政策禁令與中國政府報復的雙面夾殺的受害者。更何況台灣與南韓的半導體供應鏈，多年來與美國對手存在相互競爭關係，特別是台灣與南韓加總擁有全球晶片製造超過8成的市占率，必須妥善維護自身所擁有的關鍵智慧財產權與企業價值，不可能在晶片聯盟的架構下成為美國晶片產業獨占的跟班，業界對於成立晶片四國聯盟的目標與效益，存在高度疑慮。

尤其在關鍵零組件與原物料的供應鏈上，南韓曾經因為日本在殖民時期強迫勞工與慰安婦事件的政治衝突，與日本槓上，導致日本禁止半導體五關鍵原物料出口至南韓。而中國更是南韓半導體產品銷售超過5成的市場，即使尹錫悅政府在去年5月上任後快速改善與美國的關係，但是在國內對三星等財團和解鬆綁的政策，更使得南韓對加入這個聯盟有高度顧忌。

美國基於自身國家利益，鎖定中國半導體產業展開全面的封殺，去年10月由美國商務部「工業與安全局」（BIS）發布針對「先進運算」及「半導體設備」對中國的出口管制，管制範圍從先進運算晶片、到半導體設備、擴及到禁止持有美國護照的公民在中國半導體產業工作，全面性的禁令一出，曾經造成台灣與南韓半導體產業重大的衝擊。

在美國半導體公司被政府嚴格限制之後，拜登政府繼續升高全球圍堵的禁令，又在去年12月拉著日本及荷蘭，鎖定荷蘭艾司摩爾（ASML）與日本東京威力兩大設備廠的協議，除了已經在荷蘭政府正式禁令的最先進極紫外線（EUV）機台外，甚至又擴張到上一代的深紫外線（DUV）機台，拜登政府抓著日本與荷蘭一路擴大禁令的行動，即使在荷蘭國內也引起相當的反彈，日本與荷蘭政府也不願證實所謂設備禁令升高的協議。

被美國拉著不斷升高半導體禁令的日本、荷蘭、台灣與南韓，因為各國的產業地位實際上也有不同的考量，日本在半導體產業並未有台灣與南韓的全球競爭力，只掌握了部分關鍵零組件與原物料，因此最有意願與美國並肩，而荷蘭ASML的極紫外光機台早已參加禁售，對於繼續向較為成熟的機台擴張禁令有所顧忌，台灣與南韓也擔憂過度政治化、無上限的禁令升高，會立即傷害到企業持續運營的健康。擔憂不具半導體專業的美國政治人物過度干預，最終不僅無法達到國安目的，還會造成全球半導體產業的倒退。

我們注意到，Chip 4視訊會議召開的時點，與2月上旬引發全球關注的間諜氣球事件重疊，實際上偵測能力極為有限的高空氣球，在美國媒體過度渲染之下，引發美國國內強烈的反中情緒，而華盛頓的政客則藉此升高對立情緒，有擴大反中民粹政策來迎合民眾情緒的趨勢。

半導體產業固然擁有高度戰略性地位，卻不應該淪為政治人物綁架與需索的對象，政治干預對於產業發展有害無利，這是歷史上不斷被驗證的經驗。相關業者與政府官員必須以更專業的論證據理力爭，面對美國政治民粹升高不能有求必應，而應該以台灣自身所擁有的籌碼，採取與美國、日本、歐洲、中國雙邊產業談判的模式，從配合各國政府祭出的半導體產業發展與補貼計畫中，尋找對台灣廠商最有利的方案，維持台灣半導體產業強大的國際競爭力，千萬不可被任何國家一刀切式的政治禁令或是聯盟所綁架。