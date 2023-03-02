國防部提出了「全民防衛動員準備法」修正草案，但裡面就赫然出現了授權政府管制媒體的內容，不禁讓人憂心，民進黨政府是否打算讓台灣重回戒嚴時代？

「全民防衛動員準備法」修正草案33條規定，「動員實施階段，訊息傳播動員實施計畫主管機關為維護軍事安全及戰事遂行，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員實施必要管制。」

至於何謂「動員實施階段」？該草案第2條定義為「動員實施階段：指戰事發生或將發生或緊急危難時，總統依憲法發布緊急命令，實施全國動員或局部動員時」。

換句話說，不必等到真的發生戰爭，只要政府宣稱戰事將發生或緊急危難時，再發布緊急命令並實施動員，就可以公然管制媒體，問題是什麼叫將發生？如果一天有百架共機飛越台海中線，算嗎？還是50架或30架發生就算了？這種充滿模糊空間的字眼，形同給政府極大的空間，在它想要管媒體的時候，就可以找藉口管制媒體，讓它不想聽到的聲音消失在媒體上。

不僅如此，該草案第61條規定，「動員實施時期，散播有關動員、徵購、徵用之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金。」問題來了，何謂關於動員的謠言或不實訊息？如果有媒體提醒民眾，被動員的後備役前往守衛之海灘，埋了大量地雷，雖然政府號稱這些地雷只會炸車，但其實人踩上去仍可能出事。媒體所言是有所本的，但卻是政府不愛聽也不願承認的內容，那政府是否會誣賴媒體在造謠，加以開罰，導致媒體無法善盡提醒呢？

又譬如說，如果戰爭真的不幸開打了，媒體揭露真相，提醒民眾前方戰事不力，國軍主力裝備損失殆盡，被動員之後備役前往前線，也將無力抵擋，極可能淪為砲灰，縱使實際上所言屬實，政府是否仍可能誣指媒體在散布謠言，從而開罰媒體呢？

所以無論怎麼看，這樣的草案，都是一個給政府極大空間打壓媒體與言論自由的惡法，任何一個真心熱愛台灣民主與言論自由的人，都應該出來反對，許多人口口聲聲因為珍惜自由民主，所以反對被中共統治，那既然如此，有什麼理由接受民進黨政府提前剝奪我們的媒體與言論自由？難道只要給民進黨統治，就算沒有媒體與言論自由，也是一件讓人愉悅又幸福的事情？

（作者為新黨輿情中心主任）

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