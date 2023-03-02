3月1日我國防部公布，2月28日計有共軍殲-10戰機19架由接近福建與廣東交界處，往台灣西南國際空域進入我防空識別區後，隨即往右轉向，朝台灣防空識別區西邊邊緣往外離去。3月2日我國防部再次公布前者，3月1日仍有共機殲-10戰機17架在前述空域演訓；另殲—16戰機4架在台灣西南國際空域，我防空識別區南南西方空域邊緣活動。此批大陣仗，引發國內一陣譁然。

上個月美國聯邦眾議員、「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）訪問團在2月17日至20日秘密訪問台灣。近日據傳2月28日美國眾議院「中國事務特別委員會」將召開成立以來首場聽證會，將重點放置於蓋拉格帶領委員會揭露中國對台灣以及美國各類型式的「認知作戰」行徑。原本外傳，此聽證會將選在台灣進行，然由於遭受中國外交與解放軍的恫嚇與軍事威懾而暫停考量。

大批共機侵擾我防空識別區。（圖／作者陸文浩繪製）

還有，蔡政府近日因國防部預告《全民防衛動員準備法》修正草案中，「教育動員準備方案」將16歲以上學生不分男女編列參與動員計畫及名冊一事，引發年輕人與家人擔心。中共軍機此刻大肆擾台舉動，恐怕助攻「全動法」修法過關。

首先，中國殲-10戰機是成都飛機工業集團為解放軍空軍量身訂製採用鴨式氣動布局，具全天候、多功能的中型第四代戰鬥機。近年，成都廠不斷改良與精進相關雷達與航電等設施的提升，使得殲-10戰機逐漸衍生到C型，成為目前中國空軍一線作戰主力。

其次，從解放軍空軍編制殲擊機或強擊機，通常1個大隊編12架，與2月28日共軍殲-10戰機19架在我台灣西南國際空域活動等，推斷當天是為中國東部戰區空軍在上述空域，對我以大隊層級的兵力，進行單一機型、多批次等空中襲擾。然從該大批機群相關進入我防空識別區之航線，不排除由廣東鄰近福建機場起飛與管制。

最後，這種區域空防作為、空中大部隊、分批襲擾的方式，有可能由孰悉該空域訓練的飛行員帶領新進的飛行員實施外；另外的意圖有在測試我西南防空預警時間、空中兵力警戒處理時間等。請國人無須擔心，國軍已充分掌握全般態勢。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※