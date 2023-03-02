國防部提出「全民防衛動員準備法」修正草案，赫然出現教育部要求地方主管教育機關將16歲以上學生造冊，全數納入全民防衛動員署新建雲端系統，以及授權政府裁罰媒體散播謠言或不實訊息，引發家長和輿論恐慌。

這兩件事本身邏輯就不通。16歲的男女學生，沒有受過軍訓、護理、體能方面的訓練，動員他們上戰場是草菅人命。看看俄烏戰爭，徵召一批批新兵送上戰場的下場就知道有去無回。蔡政府應該最優先思考的是全力避戰，而不是拿抗中保台作徵兵動員的藉口。

再說，現行法令已經有造謠、打假的法律條文，問題在於辦藍不辦綠。如果前陣子「防疫視同作戰」民眾記憶猶新，蘇貞昌、陳時中天天開記者會警告散播謠言或不實訊息最高罰300萬元，請問，政府揭露透明、正確的訊息嗎？政府可以「校正回歸」防疫數據、可以公文封存保密30年、可以護航綠友友承攬疫苗、快篩劑等防疫物資，媒體質疑有造謠嗎？倒是親綠側翼、1450網軍不時反串造謠攻擊防疫指揮中心，也沒看見蔡政府罰處300萬元吧。民進黨政府雙重標準惡名昭彰不知悔改，卻只想封堵媒體的言論自由，怕是心中有鬼！

中共如果被民進黨政府視為假想敵，恐怕開始樂了，武統前先設計幾套反間計，把那些真正能遏制共軍動態的將領和媒體，透過蔡政府《全動法》一一剷除。歷史上陷害忠良、剷除異己的案例多著哩，岳飛的死，秦檜讒言固然要背上千古罪名，但發出12道金牌召回岳飛的宋高宗趙構，難道不是受人擺布、不辨忠良的昏君？民進黨多年來「去中化」，蘇貞昌識得袁崇煥，可別說不知道岳飛是誰！

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