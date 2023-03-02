中共二十屆二中全會確立了大陸黨政機構改革的工作主軸，並未在兩岸問題上著墨，顯示北京把精力聚焦在內部發展與制度建設層面。即將舉行的「兩會」將以政府換屆為主題，相信台灣問題也不會是重點。這表明北京並不急於統一台灣，交流合作、和平發展仍是兩岸最大公約數。

疫後交流 緩解台海緊張

二中全會公報並未透露機構改革具體方案，但從會前、會後媒體消息，以及習近平與大陸民主黨派召開協商會議內容來看，機構改革幅度不小，主要觸及政法、金融、科技三大方向，習近平坦言此次改革「觸及利益比較深」，至於港澳辦「升格」至與中台辦（國台辦）平齊，應屬於微調。

習近平啟動機構改革，海外輿論關注的重點是「以黨領政」的全面強化，但忽略了另一個重點，那就是兼併機構、精簡人事、削減開支，對於大陸官方來說，這是一個複雜而漫長的過程。機構改革勢必牽動北京大量精力，也再次說明，習近平的施政議程仍以對內整固為主，也就是為「中國式現代化」和「共同富裕」奠定制度根基。

即便如此，二中全會公報重新提及二十大報告中「必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」的論斷，重申「戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期」，多少暗示了台海問題、中美博弈與國際情勢的全面聯動，已經成為中共施政的重大考驗，一旦外部環境穩不住，必將拖累大陸內部經濟復甦和改革進程。

如何因應台海「驚濤駭浪」，絕對是擺在北京高層面前的重要課題。如果說去年裴洛西來台，大陸的軍事圍島、飛彈越台，還只是「你一拳我一腳」式的雙邊博弈的話，那麼今年美國將台海與俄烏戰局更進一步掛鉤，令引爆兩岸關係的引信愈來愈難以拆解。在上述情勢下，台灣又正值2024大選，如何主動作為，化「驚濤駭浪」為「風平浪靜」，讓戰爭風險遠離台海，是兩岸必須面對的考驗。

好在兩岸執政者都認為疫後恢復兩岸互動，是緩解台海緊張的有效之策。蔡總統春節後出席大陸台商聯誼，陳建仁內閣亦收起了蘇貞昌對大陸凶惡的面目，交長王國材喊出歡迎百萬陸客，兩岸政策基調趨於務實。同時，大陸重啟兩岸民航管道、協助遣返台南槍擊犯，我政府也予以正面回應。這些善意互動，都給兩岸民眾「春暖花開」的期待。

兩岸融冰 大陸願做更多

在「兩岸融冰」上，北京顯然比蔡政府做得更多、動作更大。國台辦主任宋濤在近期一連會見台灣農漁民、宮廟、佛教、基層社區代表等各界團體，不再是與國民黨或特定背景政界人物的對話，而是廣泛傾聽台灣民眾意見。從陸方新聞稿可以看到，宋濤雖然重申了大陸對台一貫方針，但並未要參訪團為「統一」或「九二共識」等政治概念背書，支持兩岸和平發展、交流合作是雙方「最大公約數」。

新年以來，王滬寧與宋濤在會見台灣訪客時，都反復提及「要和平、要發展，要交流、要合作」的「四要」，浮現出兩點新意：第一，大陸對台不再堅持「結果論」，重新強調「過程論」，不再糾結於「不能只要和平發展、不要和平統一」等問題；第二，大陸顯然注意到了台灣部分民意尤其是綠營對兩岸交流「前提論」的不認同，而改以「四要」畫出最大同心圓，是相當有自信、有智慧的表現。

大陸高舉「四要」與台灣主流民意找到了最大交集，這也說明新年至今，大陸對台恢復交流、接觸的一連串動作，並未像過去那樣被綠營肆意攻擊、污名化。換言之，在恢復和促進兩岸大交流的民意趨勢下，民進黨政府也必須順應民意，至少不敢逆向而行。遺憾的是，蔡政府對兩岸交流之門應開多大、多快，仍猶豫再三，既跟不上民意期待，也怕來不及規避台海衝突風險。

以開放陸客為例，陸委會拿大陸文旅部疫後「出國遊」試點名單做文章，卻忽略大陸官方向來不會將「出國」與「出境（港澳台）」並列的慣例，以此作為拖延的藉口實在荒謬。反而是國台辦交流局在與我觀光業者會面時指出，是台方在擋陸客，表態樂見兩岸直航與重啟觀光。美中加速走向修昔底德陷阱，蔡政府要有緊迫感，讓陸客與直航在今春恢復，愈多大陸人在台灣，台海就愈安全，人民愈安心，對民進黨持續執政愈有利，不是嗎？