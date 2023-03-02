當中共國家主席習近平總書記在二十大報告提出「中國式現代化」之後，引起外界關注及熱議。不只大陸內部積極闡釋其內涵，台灣對此也有不同的理解與體悟。

二十大報告不只全面系統闡述了「中國式現代化」的概念內涵、且對中國特色、優劣勢及評價，做了一番徹頭徹尾的反思與檢討，中國式現代化也打破西方在文明發展道路問題上的壟斷，對以普世文明之名強推西方式制度說不，更積極彰顯中國特色社會主義，「中國式現代化」對於世界不是危害，而是幫助，提供更多的選擇空間。

當然，「中國式現代化」反映中國國力提升與成就的客觀事實，也突顯大陸四個自信（道路自信、理論自信、制度自信及文化自信），「中國式現代化」同時也是對西方態度的重申，強調反霸權、反霸淩，也不會屈從於西方打壓的立場，更不會主動挑事生事。

「中國式現代化」也是大陸對自身的要求，要求必不忘初心、牢記使命；要求務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥；要求務必敢於鬥爭、善於鬥爭；中國式現代化更爲深刻清晰明確表達中國共產黨已經成功為中國創立了一條完全屬於中國自己的人類社會現代化道路，中國式發展道路基本上已有雛型，需要如何深化、改進、檢討及可持續性的走下去，中國式現代化所涉及的方向、戰略、制度、政策和措施，無疑就是一套套中國改革的具體宣示。

當然，「中國式現代化」需要一些客觀條件的搭配，例如一定規模的人口、經濟邁向小康追求共同富裕、物質文明和精神文明相協調、一個與世界追求和平發展道路、長期人與自然和諧共生發展；回到中國的初心，如中國憲法第一條所規定社會主義制度是中華人民共和國的根本制度。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。

值得注意的是，「中國式現代化」絕對不會是一帆風順的過程。從現今中美關係、中歐關係、中澳關係、中印關係及中日韓關係，甚至是兩岸關係，處處可見美西方和盟友和夥伴們全面全力遏制中國的發展，不管有理無理，對於中國進行政治、軍事、科技、貿易、意識形態、文化等諸多重要領域的長期角力。因此，「中國式現代化」必須在複雜嚴峻多變的國際環境下完成，其難度頗高，諸多中國人民在不易生活的環境下拚搏著。安全與穩定兩字便是中國式現代化最大的變數。

平心而論，「中國式現代化」豐富世界主流中現代化理論，提供一種另類思想、理論和實踐。當西方式現代化已經產生問題時，越來越多西方民眾對西方的民主政治制度、市場經濟、政黨掮客、社會狀況和道德價值失去信心或產生疑慮時，「中國式現代化」提供西方一個修正比較的對照組，也提供人們更多的選擇及反省；「中國式現代化」並非要和西方式現代化拼個輸贏，反而有更多多元對話的空間及反省的基礎。

總之，「中國式現代化」透過一帶一路、十四五規劃、大灣區、京津冀、綜合實驗區及眾多開發區等搭配，當「中國式現代化」以全面建設社會主義現代化強國為目標，創造人類文明新形態，兩岸關係自然也開啟進入新階段，中國式現代化合作及發展是重點，因此在兩岸共同合作和發展的過程中，實現兩岸民眾的共同福祉，才是兩岸關係發展的正確之路。「中國式現代化」提供廣闊的發展空間和市場，這也是「中國式現代化」對兩岸關係的最終目標。「中國式現代化」也對中華民族發展指出了方向；「中國式現代化」對兩岸關係來說就是和平發展與融合發展並存。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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